Exportaciones récord impulsan el superávit comercial argentino

Por el lado de las compras al exterior, las importaciones totalizaron U$S 6.204 millones, lo que significó una baja del 4% en la comparación interanual. En este caso, las cantidades demandadas retrocedieron un 7,7%, mientras que los precios registraron un alza del 4,1%. Con estos números, el intercambio comercial global (la suma de exportaciones e importaciones) alcanzó los U$S 15.118 millones, expandiéndose un 15,3% interanual.

Mendoza hidrocarburos petroleo.jpg El petróleo crudo y los carburantes, cuyas cantidades exportadas subieron un 53,2%.

Al analizar el comportamiento de las ventas por sectores, el rubro de combustibles y energía se consolidó como el de mayor dinamismo relativo dentro de la estructura comercial. Los despachos de este sector sumaron U$S 1.554 millones, registrando un salto del 85,9% respecto a abril de la temporada anterior.

Hidrocarburos, el mayor crecimiento

Este crecimiento estuvo apuntalado por la tracción del petróleo crudo y los carburantes, cuyas cantidades exportadas subieron un 53,2% y sus valores un 21,3%. En términos de productos individuales, los aceites crudos de petróleo representaron el 11,7% del total facturado por la Argentina hacia el resto del mundo.

Las manufacturas de origen industrial (MOI) también exhibieron un rol relevante, con un avance interanual del 43,3% al situarse en U$S 2.528 millones, alcanzando su nivel más elevado para este mes específico desde fines de 2012. Por su parte, los productos primarios totalizaron U$S 2.127 millones (un alza del 25%), liderados por el maíz en grano, que concentró el 11,8% de los envíos globales. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) aportaron U$S 2.705 millones, reflejando una suba del 14,1%.

En lo que respecta a la distribución geográfica del comercio exterior, los principales socios de la Argentina mantuvieron un rol central en la provisión de divisas. El saldo favorable acumulado en el primer cuatrimestre del año se estiró así hasta los U$S 8.277 millones, una cifra que contrasta de forma marcada con los U$S 1.275 millones anotados en el mismo lapso del ciclo previo.

Durante abril, se destacó el incremento del 58,8% en las exportaciones dirigidas a China, el segundo proveedor comercial del país. Asimismo, los despachos hacia los Estados Unidos, posicionado como el segundo destino individual de los productos locales, verificaron un avance del 33,9% interanual al sumar U$S 876 millones.

La retracción de las importaciones se hizo notar principalmente en el bloque de combustibles y lubricantes, que se desplomó un 45,4% interanual, restando U$S 126 millones a las compras globales. Las adquisiciones de piezas y accesorios para bienes de capital cayeron un 17,4%, mientras que los bienes de capital terminados retrocedieron un 5,9%. Como contrapartida, los bienes intermedios avanzaron un 4,1% y los vehículos automotores de pasajeros subieron un tres por ciento, cerrando un mes de consolidación para las cuentas del gobierno nacional en el plano macroeconómico global.