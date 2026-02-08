Tupungato eligió a su reina y virreina de la Vendimia en la fiesta "Historia de pueblo y vecinos"

fiesta de la vendimia tupungato Así se vivió la Fiesta de la Vendimia de Tupungato este sábado por la noche.

El espíritu vendimial estuvo en el oasis del Valle de Uco, con tradición, arte y música y con la participación de más de 250 artistas en escena, actores, bailarines y músicos, entre ellos la Banda Militar Talcahuano del histórico RIM 11 “General Las Heras”, que regaló un toque emotivo a la celebración.

Durante la previa, los espectadores disfrutaron del show del grupo folklórico Aparte Campero, que con sus cuecas, zambas y corriditas cuyanas hizo cantar y bailar al público al comienzo de la noche.

Además se vivió la Bendición de los Frutos con profunda devoción hacia la Virgen de la Carrodilla, Patrona de los viñedos, elevando una oración y un pedido especial por los productores mendocinos.

"Tupungato celebró su historia, su gente y la Vendimia que hace grande al lugar", destacaron desde la comuna sobre la celebración de la Fiesta de la Vendimia departamental.