Tupungato eligió este sábado por la noche a Micaela Galdame como su reina departamental de cara a la Vendimia 2026 y a Delfina Cuello como virreina, en una fiesta que fue denominada "Historia de pueblo y vecinos".
Tupungato eligió a su reina y virreina de la Vendimia en la fiesta "Historia de pueblo y vecinos"
Las elegidas fueron Micaela Galdame y Delfina Cuello. Hubo más de 250 artistas en escena y una previa a cargo del del grupo folklórico Aparte Campero
La nueva representante y su compañera fueron elegidas por votación popular, reflejo del acompañamiento de toda la comunidad.
La Fiesta de la Vendimia de Tupungato
Tupungato vivió una vendimia de sentir local, que puso en valor la historia viva del pueblo y de sus vecinos. A través de escenas cotidianas y el recuerdo de personas reconocidas por los tupungatinos, el libreto con un tono entretenido recorrió anécdotas, lugares y momentos que fueron construyendo la identidad de la Capital de la Nuez y de los Vinos de Altura.
El espíritu vendimial estuvo en el oasis del Valle de Uco, con tradición, arte y música y con la participación de más de 250 artistas en escena, actores, bailarines y músicos, entre ellos la Banda Militar Talcahuano del histórico RIM 11 “General Las Heras”, que regaló un toque emotivo a la celebración.
Durante la previa, los espectadores disfrutaron del show del grupo folklórico Aparte Campero, que con sus cuecas, zambas y corriditas cuyanas hizo cantar y bailar al público al comienzo de la noche.
Además se vivió la Bendición de los Frutos con profunda devoción hacia la Virgen de la Carrodilla, Patrona de los viñedos, elevando una oración y un pedido especial por los productores mendocinos.
"Tupungato celebró su historia, su gente y la Vendimia que hace grande al lugar", destacaron desde la comuna sobre la celebración de la Fiesta de la Vendimia departamental.