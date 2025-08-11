Corre, camina y ayuda a los más necesitados en la Décima Maratón CONIN

Inscripciones y organización

La producción está a cargo de MLT Eventos, que se encargará de las inscripciones y el desarrollo logístico del evento. Los participantes recibirán un Kit Competidor, que incluirá una remera oficial Montagne. Además, todos los corredores tendrán a su disposición un sistema de chip para el seguimiento de su desempeño durante la carrera.



La acreditación y entrega de kits se realizará el 30 de agosto de 2025, de 12 a 18, en el Park Hyatt Mendoza.

Un evento con propósito

La Fundación CONIN, dedicada a la lucha contra la desnutrición infantil, continúa con su misión de mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias a través de programas nutricionales, educativos y de apoyo. Esta maratón es una excelente oportunidad para colaborar con la causa, ya que los participantes podrán entregar 1 caja de leche entera en polvo para inscribirse en la categoría Kids.

Sobre la Fundación CONIN

La Fundación CONIN es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que desde su creación en 1993 ha trabajado incansablemente en la lucha contra la desnutrición infantil en Argentina. CONIN realiza programas destinados a prevenir la desnutrición en la infancia y mejorar la salud de las comunidades más vulnerables. A través de sus Centros de Prevención de la Desnutrición, la Fundación busca ofrecer un futuro mejor para miles de niños y sus familias en todo el país. Para más información sobre la Fundación CONIN , puedes visitar su página web.

Show en Vivo

La largada y llegada de todas las categorías será frente al Park Hyatt Mendoza, transitando por las calles céntricas de la ciudad y pasando por lugares emblemáticos como la Plaza Independencia y el Parque Central. El operativo de tránsito estará a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoz y contará con preventores para garantizar la seguridad y el orden durante todo el evento.

¡La diversión no termina en la maratón! Ambrosio Cantú, finalista de Got Talent España 2024 y actual participante de La Voz Argentina 2025, brindará un show en vivo para todos los asistentes. No te podés perder la oportunidad de disfrutar de su increíble talento y energía en un evento solidario lleno de música y diversión.

La Décima Maratón CONIN será una jornada única para compartir con amigos y familiares, mientras contribuyes a una causa solidaria. ¡No faltes y suma tu participación para seguir luchando contra la desnutrición infantil en Argentina!

Inscripciones abiertas aquí.