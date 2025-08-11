Inicio empresas Café
Café de especialidad, pastelería de autor y arte vivo: la casona antigua abre sus puertas al invierno

La Casona Art & Coffee, el proyecto gastronómico que dirige la artista y diseñadora Melisa Millán, una joya del Art Déco restaurada y declarada Patrimonio Cultural

Por UNO
A pasos del ingreso a la Ciudad de Mendoza, una casona familiar de 1922 -joya del Art Déco restaurada y declarada Patrimonio Cultural- late hoy como La Casona Art & Coffee, el proyecto gastronómico que dirige la artista y diseñadora Melisa Millán. Su propuesta principal es una carta abierta que abraza todos los antojos: espresso recién molido, métodos filtrados, infusiones de autor, panes de fermentación lenta y piezas de pastelería que parecen pequeñas obras de arte. Todo puede disfrutarse sin reserva previa, en un ambiente que invita a la pausa y la conversación.

Del 21 de junio al 21 de septiembre, quienes sumen la Experiencia Arte recibirán de obsequio un vaso reutilizable edición limitada “La Casona”.

“En La Casona, la historia, el café, el arte y la pastelería se entrelazan con encanto. Los invito a conocerla, disfrutarla… y hacerla parte de sus momentos más especiales”, afirma Melisa Millán.

Promoción invernal

Del 21 de junio al 21 de septiembre, quienes sumen la Experiencia Arte los miércoles, jueves y viernes, de 12.30 a 16.30, recibirán de obsequio un vaso reutilizable edición limitada “La Casona”. La experiencia combina café de especialidad, tentaciones dulces y saladas de temporada y burbujas o jugo natural, perfecta para celebrar las tardes frías.

Opciones para profundizar la visita

  • Day & Art: Experiencia Arte más una visita guiada diurna a Bodega Los Toneles, ícono urbano de 1922.
  • Night & Wine: Cata de cafés filtrados, tabla de quesos y embutidos artesanales, dos copas de Mosquita Muerta Wines y tour nocturno guiado por la bodega; incluye 100 g de café para llevar.
    La Casona abre miércoles a domingo, de 12.30 a 21.

Quien desee algo más simple-un espresso al vuelo, un cruasán recién horneado o un postre de autor- puede optar por la carta abierta, sin necesidad de contratar una experiencia.

Horarios y modalidad de ingreso

La Casona abre miércoles a domingo, de 12.30 a 21. El público general accede por orden de llegada; se recomiendan reservas para grupos vía [email protected] o WhatsApp +54 9 261 661-8624.

Eventos con sello artístico

La calidez arquitectónica, los jardines íntimos y la curaduría de arte convierten al espacio en escenario ideal para desayunos corporativos, lanzamientos de marca, cumpleaños boutique o microbodas. Consultas: [email protected]

Sobre La Casona Art & Coffee

Inserta en Bodega Los Toneles, La Casona fusiona tradición familiar, diseño romántico y hospitalidad mendocina. Cada taza, cada bocado y cada detalle arquitectónico reflejan un siglo de historia y la pasión de la familia Millán por el arte de recibir.

