Café de especialidad, pastelería de autor y arte vivo: la casona antigua abre sus puertas al invierno

Opciones para profundizar la visita
- Day & Art: Experiencia Arte más una visita guiada diurna a Bodega Los Toneles, ícono urbano de 1922.
- Night & Wine: Cata de cafés filtrados, tabla de quesos y embutidos artesanales, dos copas de Mosquita Muerta Wines y tour nocturno guiado por la bodega; incluye 100 g de café para llevar.
2 casona
La Casona abre miércoles a domingo, de 12.30 a 21.
Quien desee algo más simple-un espresso al vuelo, un cruasán recién horneado o un postre de autor- puede optar por la carta abierta, sin necesidad de contratar una experiencia.
Horarios y modalidad de ingreso
La Casona abre miércoles a domingo, de 12.30 a 21. El público general accede por orden de llegada; se recomiendan reservas para grupos vía [email protected] o WhatsApp +54 9 261 661-8624.
3 casona
La casona antigua abre sus puertas al invierno.
Eventos con sello artístico
La calidez arquitectónica, los jardines íntimos y la curaduría de arte convierten al espacio en escenario ideal para desayunos corporativos, lanzamientos de marca, cumpleaños boutique o microbodas. Consultas: [email protected]
Conectate y seguí nuestras novedades. Explorá más historias y sabores en Instagram @lacasonacoffee.
Sobre La Casona Art & Coffee
Inserta en Bodega Los Toneles, La Casona fusiona tradición familiar, diseño romántico y hospitalidad mendocina. Cada taza, cada bocado y cada detalle arquitectónico reflejan un siglo de historia y la pasión de la familia Millán por el arte de recibir.