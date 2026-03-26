La comunidad de la escuela Valentín Bonetti despidió este jueves al adolescente de 15 años que falleció mientras hacía gimnasia. Estudiantes y docentes tendrán asueto este viernes en una jornada atravesada por la muerte que será difícil para toda la comunidad educativa.
Familiares, amigos y docentes despidieron al adolescente que murió haciendo gimnasia en una escuela
El velorio sigue este viernes de 9 a 12 en calles Pellegrini y Paso de los Andes en Godoy Cruz. Los estudiantes de la escuela Valentín Bonetti no tienen clases
El velorio comenzó este jueves a las 18.30 y continuará este viernes de 9 a 12 en la Cochería Mutual Salas Pellegrini, ubicada en Pellegrini y Paso de los Andes, en Godoy Cruz. Este jueves también se realizó una misa en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.
El estudiante falleció mientras hacía gimnasia
Un alumno de 15 años murió cerca del mediodía de este jueves mientras estaba en una clase de Educación Física en la escuela Valentín Bonetti. Según la primera información, el chico tenía una patología previa ligada al asma que se agravó mientras realizaba ejercicios por lo que falleció de un paro cardiorrespiratorio.
Desde el colegio confirmaron que el chico tenía el apto físico y que el profesor le realizó las maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).
Según los datos oficiales, el adolescente que cursaba segundo año de la secundaria se encontraba en una clase de gimnasia cuando se desvaneció.
Las autoridades educativas llamaron al 911 y una ambulancia llegó al lugar. Cuando los médicos arribaron, el chico ya era asistido por una enfermera de un centro médico que está ubicado frente al colegio, quien le practicó ejercicios de reanimación cardio pulmonar (RCP).
Los médicos también le realizaron RCP mientras lo trasladaban en ambulancia al hospital Notti, pero la víctima murió antes de llegar al nosocomio pediátrico de Guaymallén.
A raíz de lo sucedido se dio intervención a la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, quien está investigando las circunstancias de la muerte. La primera versión apunta a que el alumno se habría descompensado ya que tenía una patología previa.