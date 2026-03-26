Familiares, amigos y docentes despidieron al adolescente que murió haciendo gimnasia en una escuela

Desde el colegio confirmaron que el chico tenía el apto físico y que el profesor le realizó las maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).

Según los datos oficiales, el adolescente que cursaba segundo año de la secundaria se encontraba en una clase de gimnasia cuando se desvaneció.

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Las autoridades educativas llamaron al 911 y una ambulancia llegó al lugar. Cuando los médicos arribaron, el chico ya era asistido por una enfermera de un centro médico que está ubicado frente al colegio, quien le practicó ejercicios de reanimación cardio pulmonar (RCP).

Los médicos también le realizaron RCP mientras lo trasladaban en ambulancia al hospital Notti, pero la víctima murió antes de llegar al nosocomio pediátrico de Guaymallén.

A raíz de lo sucedido se dio intervención a la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, quien está investigando las circunstancias de la muerte. La primera versión apunta a que el alumno se habría descompensado ya que tenía una patología previa.