El mensaje de los abogados cristianos que se oponían a la eutanasia de Noelia Castillo y que encendió el debate

"Pedimos a los políticos que su historia sirva para impulsar cambios urgentes y evitar que algo así vuelva a ocurrir", reza el texto publicado. La fundación, que representó legalmente al padre de Noelia en sus múltiples intentos por frenar el proceso, insiste en que el sistema falló al permitir el acceso a la muerte asistida en este contexto específico.

La asociación cristiana también ha agradecido a quienes han empatizado con la familia, subrayando el desgaste emocional sufrido durante este tiempo.

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Repercusiones del comunicado contra la eutanasia

La confirmación de la muerte de Noelia Castillo y la inmediata reacción de Abogados Cristianos han reavivado las tensiones sociales. Mientras que los sectores defensores del derecho a morir dignamente subrayan que se ha respetado la autonomía y la voluntad de la paciente, las declaraciones de la fundación apuntan a una "derrota del sistema de cuidados".

De hecho, en las respuestas al tuit de Abogados Cristianos, hay personas que se mostraron a su favor, principalmente religiosas y otras que defendieron la decisión de Noelia Castillo.

"Su alma está con Satanás; querer terminar con tu vida es en contra de Cristo Dios. Pobre :( - el Estado celebra por que ellos son los hijos de Satanás", reza una de las respuestas en contra de la eutanasia, mientras que los defensores de Noelia Castillo y su decisión recordaron su sufrimiento: "El principal fallo de la ley es hacer permitido que un grupo de fanáticos como ustedes haya podido paralizar la decisión libre y soberana de Noelia y que la hayan obligado a sufrir 600 días de un dolor inútil e innecesario".