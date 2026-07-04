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Si tu letra es recta, cursiva o redondeada, te contamos qué significa y qué dice sobre vos

Cada persona tiene una forma personal de escribir, pero la letra recta, cursiva y redondeada es un patrón que se repite y te contamos qué significa en tu caso

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tu letra es recta, cursiva o redondeada, te contamos qué significa y qué dice sobre vos

Si tu letra es recta, cursiva o redondeada, te contamos qué significa y qué dice sobre vos

¿Alguna vez te has preguntado qué revela tu forma de escribir sobre tu personalidad? Para la grafología, los trazos que usamos al escribir pueden ofrecer pistas sobre nuestros rasgos internos. En particular, escribir con letra muy redondeada, recta o en cursiva tiene un significado especial. A continuación, todos los detalles.

Cada persona tiene su propia forma y estilo a la hora de escribir documentos, de firmar, de hacer cartas o resúmenes que fueron cambiando conforme a su crecimiento. Cuando éramos chicos, probablemente escribíamos de forma desordenada, con letras grandes y pequeñas o con un trazo débil, pero a medida que crecimos, esa escritura empezó a tener mejor control y fluidez y gracias a esa evolución, nuestra personalidad se fue definiendo.

Cada persona tiene su estilo para escribir, pero la letra cursiva, recta y cursiva son las que m&aacute;s se comparten.

Cada persona tiene su estilo para escribir, pero la letra cursiva, recta y cursiva son las que más se comparten.

En este sentido, uno de los mejores aspectos para analizarlo es verlo desde la letra cursiva, recta o redondeada.

Si tu letra es recta, cursiva o redondeada, te contamos qué significa y qué dice sobre vos

El acto de escribir no es al azar, sino que es el resultado del vínculo de todas las áreas corticales del cerebro, y la escritura es única e irrepetible en cada uno de nosotros, hablando de nuestra historia, de lo que somos, de nuestras cualidades, intenciones y sentimientos, etc.

En este sentido, hay 3 tipos de letras más comunes a la hora de analizar la personalidad:

La letra cursiva se vincula con la agilidad mental, la redonda refleja un esp&iacute;ritu art&iacute;stico y la letra recta representa el predominio de la raz&oacute;n sobre el sentimiento.

La letra cursiva se vincula con la agilidad mental, la redonda refleja un espíritu artístico y la letra recta representa el predominio de la razón sobre el sentimiento.

Letra recta: señala a una persona con claridad, lógica, con gran capacidad de síntesis, eficiencia y concreción. Son personas que piensan antes de actuar y pueden dar cuenta de disciplina, perseverancia y claridad, también muestran los límites, la intolerancia y la firmeza muy necesarios para la toma de decisiones.

Letra cursiva: es la letra que nos muestra la espontaneidad de la persona y su intuición, su buena memoria visual y su capacidad de hacer asociaciones rápidas.

Letra curva o redondeada: nos muestra cordialidad y adaptación al cambio. Los círculos son la estructura del ego, pues su uso da cuenta de creatividad, afectividad, emocionalidad y sociabilidad.

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