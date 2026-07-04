Si tu letra es recta, cursiva o redondeada, te contamos qué significa y qué dice sobre vos

El acto de escribir no es al azar, sino que es el resultado del vínculo de todas las áreas corticales del cerebro, y la escritura es única e irrepetible en cada uno de nosotros, hablando de nuestra historia, de lo que somos, de nuestras cualidades, intenciones y sentimientos, etc.

En este sentido, hay 3 tipos de letras más comunes a la hora de analizar la personalidad:

La letra cursiva se vincula con la agilidad mental, la redonda refleja un espíritu artístico y la letra recta representa el predominio de la razón sobre el sentimiento.

Letra recta: señala a una persona con claridad, lógica, con gran capacidad de síntesis, eficiencia y concreción. Son personas que piensan antes de actuar y pueden dar cuenta de disciplina, perseverancia y claridad, también muestran los límites, la intolerancia y la firmeza muy necesarios para la toma de decisiones.

Letra cursiva: es la letra que nos muestra la espontaneidad de la persona y su intuición, su buena memoria visual y su capacidad de hacer asociaciones rápidas.

Letra curva o redondeada: nos muestra cordialidad y adaptación al cambio. Los círculos son la estructura del ego, pues su uso da cuenta de creatividad, afectividad, emocionalidad y sociabilidad.