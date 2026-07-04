¿Alguna vez te has preguntado qué revela tu forma de escribir sobre tu personalidad? Para la grafología, los trazos que usamos al escribir pueden ofrecer pistas sobre nuestros rasgos internos. En particular, escribir con letra muy redondeada, recta o en cursiva tiene un significado especial. A continuación, todos los detalles.
Cada persona tiene su propia forma y estilo a la hora de escribir documentos, de firmar, de hacer cartas o resúmenes que fueron cambiando conforme a su crecimiento. Cuando éramos chicos, probablemente escribíamos de forma desordenada, con letras grandes y pequeñas o con un trazo débil, pero a medida que crecimos, esa escritura empezó a tener mejor control y fluidez y gracias a esa evolución, nuestra personalidad se fue definiendo.
En este sentido, uno de los mejores aspectos para analizarlo es verlo desde la letra cursiva, recta o redondeada.
Si tu letra es recta, cursiva o redondeada, te contamos qué significa y qué dice sobre vos
El acto de escribir no es al azar, sino que es el resultado del vínculo de todas las áreas corticales del cerebro, y la escritura es única e irrepetible en cada uno de nosotros, hablando de nuestra historia, de lo que somos, de nuestras cualidades, intenciones y sentimientos, etc.
En este sentido, hay 3 tipos de letras más comunes a la hora de analizar la personalidad:
Letra recta: señala a una persona con claridad, lógica, con gran capacidad de síntesis, eficiencia y concreción. Son personas que piensan antes de actuar y pueden dar cuenta de disciplina, perseverancia y claridad, también muestran los límites, la intolerancia y la firmeza muy necesarios para la toma de decisiones.
Letra cursiva: es la letra que nos muestra la espontaneidad de la persona y su intuición, su buena memoria visual y su capacidad de hacer asociaciones rápidas.
Letra curva o redondeada: nos muestra cordialidad y adaptación al cambio. Los círculos son la estructura del ego, pues su uso da cuenta de creatividad, afectividad, emocionalidad y sociabilidad.