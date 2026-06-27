Las mentes hábiles pueden resolver este acertijo: qué palabra se vuelve más pequeña al agregar 2 letras

Los acertijos y las adivinanzas son ideales para cualquier momento del día. Esperando el micro en la parada, de viaje, aburrido, esperando ser atendido en el médico, etc. Y lo bueno es que, además de ser una buena compañía contra el paso del tiempo, ayudan a ejercitar la mente y a desafiar a tu cerebro.
Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que, muchas veces, parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad requieren lógica y sobre todo sentido común.
El acertijo de hoy te invita a llevar tu mente un poco más allá y este dice: hay una palabra muy curiosa que parece desafiar toda lógica. Lo normal sería pensar que, al agregarle más letras, se vuelve más larga. Sin embargo, existe una palabra que, cuando le sumás exactamente dos letras, pasa a describir algo todavía más pequeño que antes. ¿Cuál es esa palabra que cambia de tamaño solo con escribirla de otra manera?
Acertijo: qué palabra se vuelve más pequeña al agregar 2 letras
El objetivo de estos acertijos no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar desde el sentido común. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?
Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Es muy recomendable, sobre todo en adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento que tenemos. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.
En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: la respuesta está relacionada con una cualidad que puede aumentar o disminuir, y las dos letras añadidas no cambian el significado principal, sino que lo intensifican.
Respuesta del acertijo
Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelar la verdad. La solución del acertijo es: la palabra es "pequeñita". Si le agregas dos letras a "pequeña" junto a la "T" se convertirá en algo muy pequeño.
Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.