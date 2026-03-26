Una misteriosa muerte en el interior de un casino dejó un tendal de dudas atrás de sí. Sin embargo, en las últimas horas se recopilaron datos claves que ayudaron a esclarecer el fallecimiento de la mujer de casi 70 años en el interior de un casino ubicado en la ciudad bonaerense de La Plata.
Descubrieron el motivo por el que una mujer murió dentro de un casino
La mujer de 69 años murió de forma misteriosa cuando se encontraba en el interior del bingo de La Plata
El trágico hecho ocurrió en la jornada de este mismo jueves, cuando una mujer fue hallada muerta dentro del Bingo de La Plata y las autoridades ordenaron realizar la autopsia para investigar el caso. Se supo que la femenina era habitual del lugar y hubo conmoción durante el operativo.
Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el servicio de emergencias fue alertado por el hallazgo de una jubilada inconsciente en el interior del Bingo La Plata. Al arribar, los efectivos fueron recibidos por personal de seguridad privada, que refirió que dentro del baño de mujeres había una persona descompuesta.
La causa de la muerte en el Bingo de La Plata
Ante el trágico escenario que se presentó en ese reconocido establecimiento, acudió una ambulancia, cuyos médicos constataron que se encontraba sin vida. Además, notificaron que no se observaban signos de violencia, ni faltantes de elementos personales de la persona muerta.
Tras notificar el caso, se tomaron declaraciones y allí informaron que la mujer, identificada como Gloria Eugenia Rodríguez Blanco, de 69 años, iba con frecuencia al bingo, ubicado sobre Diagonal 80 y 116, y que padecía distintos problemas de salud.
Se anotició a la Unidad Fiscal 1 de La Plata para ordenar las diligencias de rigor, solicitando de forma posterior el arribo de peritos y traslado del cuerpo a morgue policial para la autopsia. La causa se encuentra caratulada como averiguación de causales de muerte.