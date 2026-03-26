Descubrieron el motivo por el que una mujer murió dentro de un casino

El trágico hecho ocurrió en la jornada de este mismo jueves, cuando una mujer fue hallada muerta dentro del Bingo de La Plata y las autoridades ordenaron realizar la autopsia para investigar el caso. Se supo que la femenina era habitual del lugar y hubo conmoción durante el operativo.

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el servicio de emergencias fue alertado por el hallazgo de una jubilada inconsciente en el interior del Bingo La Plata. Al arribar, los efectivos fueron recibidos por personal de seguridad privada, que refirió que dentro del baño de mujeres había una persona descompuesta.