Jetour: la marca china más elegida por los mendocinos

Jetour continúa consolidando su crecimiento en Mendoza y se posiciona como una de las marcas chinas con mayor aceptación entre los mendocinos. Con una propuesta que combina tecnología, diseño, confort y seguridad, junto con un diferencial clave en el mercado local: el respaldo del Grupo SurMotors.
SurMotors, con más de 25 años de trayectoria en el sector automotriz, es uno de los grupos concesionarios más reconocidos de la región, lo que brinda a los clientes una garantía adicional de confianza y respaldo al momento de elegir su próximo vehículo.
Marca china en Mendoza: tecnología, respaldo y crecimiento en el mercado local
Uno de los aspectos más valorados por los usuarios es la posventa oficial, que asegura atención especializada, repuestos originales y un servicio técnico capacitado para acompañar al cliente. Este soporte es fundamental para quienes buscan tranquilidad y seguridad en su compra.
Jetour se destaca por ofrecer SUVs con un alto nivel de equipamiento, para una experiencia de manejo superior. Entre sus principales atributos se encuentran la incorporación de tecnología avanzada, sistemas de asistencia a la conducción, interiores amplios y confortables, y diseño innovador.
Además, la marca ha logrado posicionarse por su excelente relación entre precio y equipamiento, acercando al mercado argentino vehículos con prestaciones que habitualmente se encuentran en segmentos superiores.
Quienes deseen conocer más sobre la marca y sus modelos pueden acercarse al salón oficial de Jetour ubicado en Carril Rodríguez Peña 1982, Maipú, Mendoza, o comunicarse vía WhatsApp al 261 209-9596 para recibir asesoramiento personalizado.