Jetour: la marca china más elegida por los mendocinos

SurMotors, con más de 25 años de trayectoria en el sector automotriz, es uno de los grupos concesionarios más reconocidos de la región, lo que brinda a los clientes una garantía adicional de confianza y respaldo al momento de elegir su próximo vehículo.

Marca china en Mendoza: tecnología, respaldo y crecimiento en el mercado local

Uno de los aspectos más valorados por los usuarios es la posventa oficial, que asegura atención especializada, repuestos originales y un servicio técnico capacitado para acompañar al cliente. Este soporte es fundamental para quienes buscan tranquilidad y seguridad en su compra.