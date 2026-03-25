Gran presencia de Criolani Bauer en Expoagro 2026

Criolani 1 firma Criolani Bauer tuvo una destacada participación en una nueva edición de Expoagro, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante del país.

Tecnología en riego y soluciones innovadoras para el agro

En su espacio, Criolani Bauer exhibió una amplia gama de productos y soluciones, entre ellas pivotes y carretes de riego, sistemas de separación de efluentes y tecnología aplicada al agro. Cada uno de los equipos presentados reafirmó el compromiso de la empresa con la innovación y el acompañamiento constante al productor en la optimización de recursos y mejora de rindes.

Desde la firma destacaron especialmente el trabajo del equipo durante cada jornada, subrayando el compromiso, la predisposición y el profesionalismo como factores clave para el éxito de la participación.

Criolani 3 Gabriel Criolani, señaló que esta segunda participación en ExpoAgro dejó un balance muy positivo.

Por su parte, el director de la empresa, Gabriel Criolani, señaló que esta segunda participación en ExpoAgro dejó un balance muy positivo. Remarcó el marcado interés del público por las soluciones vinculadas al riego y al manejo de efluentes, y destacó la “importancia de estar cerca del productor, no solo para mostrar sus desarrollos, sino también para escuchar de primera mano sus necesidades”.

Además, aseguró que este tipo de experiencias impulsa a la empresa a continuar creciendo y apostando al desarrollo del sector agroindustrial.