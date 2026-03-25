Gran presencia de Criolani Bauer en Expoagro 2026

La firma Criolani Bauer tuvo una destacada participación en una nueva edición de Expoagro, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante del país. Durante cuatro jornadas intensas, el equipo completo de la empresa estuvo presente en el predio, consolidando el vínculo con clientes, productores y profesionales del sector que se acercaron a su stand.
Expoagro: vínculo directo con productores y crecimiento del sector
A lo largo de la exposición, la empresa recibió una gran cantidad de visitantes y consultas, reflejando el creciente interés por tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia y la sustentabilidad en el campo.
El contacto directo con los productores volvió a posicionarse como uno de los principales valores del evento, permitiendo el intercambio de experiencias y el asesoramiento personalizado.
Tecnología en riego y soluciones innovadoras para el agro
En su espacio, Criolani Bauer exhibió una amplia gama de productos y soluciones, entre ellas pivotes y carretes de riego, sistemas de separación de efluentes y tecnología aplicada al agro. Cada uno de los equipos presentados reafirmó el compromiso de la empresa con la innovación y el acompañamiento constante al productor en la optimización de recursos y mejora de rindes.
Desde la firma destacaron especialmente el trabajo del equipo durante cada jornada, subrayando el compromiso, la predisposición y el profesionalismo como factores clave para el éxito de la participación.
Por su parte, el director de la empresa, Gabriel Criolani, señaló que esta segunda participación en ExpoAgro dejó un balance muy positivo. Remarcó el marcado interés del público por las soluciones vinculadas al riego y al manejo de efluentes, y destacó la “importancia de estar cerca del productor, no solo para mostrar sus desarrollos, sino también para escuchar de primera mano sus necesidades”.
Además, aseguró que este tipo de experiencias impulsa a la empresa a continuar creciendo y apostando al desarrollo del sector agroindustrial.