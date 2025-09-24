Lorenzo Automobile presenta en San Juan los nuevos modelos de Peugeot 3008 y 5008

Innovación y más espacio interior

Nuevo Peugeot 3008: Innovación y diseño en un SUV de vanguardia

El Nuevo Peugeot 3008 cuenta con un motor 1.6 THP Turbo de 180 CV y 300 Nm, asociado a una transmisión automática de 6 velocidades que ofrece un equilibrio ideal entre rendimiento y confort. Su interior incorpora el innovador Peugeot Panoramic i-Cockpit®, con una pantalla curva panorámica HD de 21 pulgadas que integra el cuadro de instrumentos y la pantalla táctil central para una experiencia tecnológica inmersiva.

DSC_5379 Grupo Lorenzo presentará en San Juan el nuevo modelo Peugeot 3008.

Fabricado sobre la plataforma STLA Medium, ofrece un diseño moderno, tecnología avanzada y una experiencia de conducción superior.

Presenta un diseño aerodinámico con silueta Fastback, faros Pixel LED adaptativos y llantas diamantadas de 19 pulgadas que realzan su estilo moderno. El equipamiento premium incluye asientos de cuero alcántara, sistema de aire limpio AQS y un sistema de audio Hi-Fi con 10 altavoces para una calidad sonora superior. En cuanto a seguridad, integra sistemas avanzados como frenado automático, control de ángulo muerto, asistente de mantenimiento de carril y conducción semiautónoma Drive Assist Plus. Su amplio espacio interior ofrece 17 portaobjetos y un baúl de 588 litros. La conectividad está garantizada con i-Connect® Advanced, que incluye mirroring inalámbrico, navegación TomTom y reconocimiento de voz “OK PEUGEOT”. Además, el vehículo refleja un compromiso ecológico al utilizar más de 500 kg de materiales sostenibles, incorporar plásticos reciclados y eliminar piezas cromadas en el exterior.

Este modelo, finalista en el “Car of the Year 2024” y fabricado en Sochaux, Francia, ya está disponible en San Juan a través de la agencia oficial Peugeot, Lorenzo Automobile.

Nuevo Peugeot 5008: un SUV que revoluciona el espacio interior y la tecnología

El Nuevo Peugeot 5008 es un SUV de 7 plazas que destaca por su amplio espacio interior y avanzada tecnología. Con un baúl de 916 litros ampliable hasta 2.232 litros al abatir la segunda y tercera fila, ofrece comodidad y versatilidad sin igual.

Fabricado sobre la plataforma STLA Medium, el 5008 mide 4,79 m de largo y posee una distancia entre ejes de 2,90 m, garantizando un habitáculo espacioso y refinado. Su diseño aerodinámico se complementa con un frontal moderno con faros Pixel LED y llantas diamantadas de 19 pulgadas.

En su interior resalta el Peugeot i-Cockpit panorámico con pantalla curva de 21 pulgadas que integra cuadro de instrumentos y sistema táctil central, junto a un volante compacto con mandos ergonómicos y botones i-Toggles personalizables. El confort se completa con asientos de alcántara ventilados y masajeadores, climatización trizona y un sistema avanzado de calidad del aire.

El Nuevo 5008 ofrece motorización 1.6 THP Turbo de 180 CV con transmisión automática de 6 velocidades, combinando rendimiento y eficiencia. Además, cuenta con sistemas de seguridad activa y conducción semiautónoma Drive Assist Plus, que incluyen control de crucero adaptativo, cambio semiautomático de carril y recomendaciones anticipadas de velocidad.

Con un enfoque sostenible, utiliza más de 500 kg de materiales reciclados y ecológicos, eliminando piezas cromadas para un diseño más moderno y responsable con el ambiente.

Este SUV, producido en Francia y disponible en su versión GT, combina espacio, tecnología y rendimiento para un segmento premium.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el grupo automotor más importante de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad, el grupo representa a marcas líderes a nivel global y se ha consolidado como referente de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 480 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional. Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, Voge y Autoferia, además de Motoki, especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica.