Mendoza continúa posicionándose como hub financiero con un evento de clase mundia

Impulsa Mendoza Mendoza está acelerando sus esfuerzos para posicionarse como el principal Hub financiero a nivel regional.

Este día exclusivo es parte integral de la cumbre de tres días, que se celebrará del 11 al 13 de noviembre en Buenos Aires antes de continuar en Mendoza. La iniciativa refuerza el interés de Mendoza por posicionarse como el centro financiero de Argentina para la inversión en minería y minerales críticos.

El presidente de IN-VR y director ejecutivo de Theros Capital, Stelios Papagrigoriou, visitó Mendoza a principios de este mes para firmar la asociación con Impulsa Mendoza, lo que confirma el compromiso de la consultora con la transición y el desarrollo de Argentina y Mendoza.

“Al coorganizar el Mendoza Finance Day con Impulsa Mendoza y TSX, IN-VR refuerza su misión de sentar las bases financieras para que los minerales críticos de América Latina prosperen a nivel mundial”, Papagrigoriou afirmó durante su visita a Mendoza.

Sebastián Piña, CFO de Impulsa Mendoza agregó: “Sin mercado de capitales no hay exploración, y, por lo tanto, minería. Mendoza presenta ventajas comparativas, transformadas en competitivas mediante todas las acciones ejecutadas a través del programa ‘Impulsando el financiamiento’, para liderar el proceso de convergencia de capitales hacia el sector minero de la región”.

Qué esperar en Mendoza

20 proyectos en fase inicial de Argentina, Chile y Perú relacionados con el litio, el cobre, la plata y el oro, presentados en formatos estandarizados para que los inversores puedan compararlos directamente.

4 proyectos emblemáticos en fase avanzada, entre los que se incluye Los Azules (McEwen Mining), con más anuncios previstos.

Reuniones facilitadas entre inversores 1:1 que conectan a las partes compatibles para la realización de acuerdos específicos.

Roadshow de la TSX Venture Exchange LATAM, coorganizado en Mendoza, que atrae a inversores internacionales directamente a la región.

Un programa de networking inmersivo, que amplía los debates a través de visitas a bodegas y actividades culturales en la mundialmente famosa región vinícola de Mendoza.

Mesa Redonda de Gobernadores, Mesa de Cobre: se ha cursado invitación a los integrantes de la mesa del cobre para participar en una mesa de gobierno, destacando el papel de las provincias en el desarrollo de minerales críticos y fomentando la cooperación interprovincial.

Fortalecimiento de la Plataforma de Minerales Críticos de Argentina

La LatAm & Argentina Critical Minerals Summit 2025 reunirá a más de 150 líderes de más de 15 países, entre los que se encuentran funcionarios gubernamentales, inversores globales y ejecutivos de la industria.

En Buenos Aires, el programa se centrará en: las políticas mineras de Argentina, los marcos regulatorios y los retos en materia de infraestructura

El Mendoza Finance Day & Roadshow servirá como una plataforma de inversión práctica, donde el capital se encuentra con la oportunidad.

Participación clave de: Gobierno de Mendoza (incluido el Ministerio de Energía y Ambiente), Impulsa Mendoza y Toronto Stock Exchange

Un momento estratégico para la región

Al organizar esta jornada centrada en las finanzas dentro de la Cumbre, Mendoza consolida su creciente papel en el sector minero de América Latina. Con el litio, el cobre y las tierras raras en el centro de la transición energética mundial, esta iniciativa acelerará el desarrollo de proyectos en fase inicial y conectará el capital internacional con las oportunidades más prometedoras de la región.

Para inscribirse y obtener más información, ingrese aquí.