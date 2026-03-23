El otoño no solo trae el cambio de color en las hojas de los árboles, sino también un desafío para quienes cultivamos en casa. El árbol de jade, conocido científicamente como Crassula ovata, es una de las suculentas más queridas por su resistencia y su simbología de prosperidad.
Qué cuidado debe cambiar con nuestro árbol de jade tras la llegada del otoño
Atentos a los importantes cambios que sufren los cuidados del árbol de jade pensando en los cambios de estación, algo crucial para esta planta y su crecimiento
Aunque sea una planta "todoterreno", la caída de las temperaturas y la disminución de la luz solar nos obligan a ajustar los hábitos. No podemos tratar a nuestro árbol de jade en mayo igual que lo hacíamos en pleno enero. Especialistas advierten que el exceso de riego es el principal enemigo del árbol de jade durante esta transición de temporada.
Agua, ubicación y el sustrato para el árbol de jade en casa en casa
El primer gran cambio es el riego. Durante el otoño, el árbol de jade entra en una fase de reposo relativo. La clave aquí es la observación: solo debemos regar cuando el sustrato esté completamente seco, lo que suele ocurrir cada 15 o 20 días.
En cuanto a la ubicación, si tenés tu árbol de jade en el interior, buscá el rincón con más luz natural posible. Necesita al menos cinco horas de claridad para que sus hojas no pierdan ese verde intenso y evitar que los tallos se estiren buscando sol.
El sustrato es el cimiento de su salud. Un buen drenaje es innegociable para el árbol de jade. Se recomienda una mezcla de tierra común con un 30% de arena gruesa o perlita, evitando que el agua se estanque y pudra las raíces.
Consejos para proteger el árbol de jade del frío otoñal
A medida que las mañanas se vuelven más frescas, es vital proteger al árbol de jade de las corrientes de aire frío. Si tu planta está en un balcón o patio, este es el momento ideal para buscarle un refugio bajo techo o acercarla a una pared cálida, aunque si la tienens dentro de casa, también deberás tener cuidado.
El paisajista Marcos Cereda, consultor de viveros locales, señala que el otoño es el momento de suspender los fertilizantes químicos. Forzar el crecimiento del árbol de jade con abonos en esta época puede debilitar sus tejidos ante las futuras heladas del invierno.
Otro consejo fundamental es la limpieza. El polvo acumulado en las hojas del árbol de jade impide una correcta fotosíntesis en meses donde la luz es escasa. Un paño húmedo una vez al mes marcará la diferencia en su vitalidad.
Finalmente, recordá que el árbol de jade es sensible al cambio brusco de temperatura. Si decidís meterlo a casa, hacelo de forma gradual para que no sufra el estrés del ambiente calefaccionado, lo cual podría provocar la caída repentina de sus hojas.