Qué cuidado debe cambiar con nuestro árbol de jade tras la llegada del otoño

En cuanto a la ubicación, si tenés tu árbol de jade en el interior, buscá el rincón con más luz natural posible. Necesita al menos cinco horas de claridad para que sus hojas no pierdan ese verde intenso y evitar que los tallos se estiren buscando sol.

El sustrato es el cimiento de su salud. Un buen drenaje es innegociable para el árbol de jade. Se recomienda una mezcla de tierra común con un 30% de arena gruesa o perlita, evitando que el agua se estanque y pudra las raíces.

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Consejos para proteger el árbol de jade del frío otoñal

A medida que las mañanas se vuelven más frescas, es vital proteger al árbol de jade de las corrientes de aire frío. Si tu planta está en un balcón o patio, este es el momento ideal para buscarle un refugio bajo techo o acercarla a una pared cálida, aunque si la tienens dentro de casa, también deberás tener cuidado.

El paisajista Marcos Cereda, consultor de viveros locales, señala que el otoño es el momento de suspender los fertilizantes químicos. Forzar el crecimiento del árbol de jade con abonos en esta época puede debilitar sus tejidos ante las futuras heladas del invierno.

Otro consejo fundamental es la limpieza. El polvo acumulado en las hojas del árbol de jade impide una correcta fotosíntesis en meses donde la luz es escasa. Un paño húmedo una vez al mes marcará la diferencia en su vitalidad.

Finalmente, recordá que el árbol de jade es sensible al cambio brusco de temperatura. Si decidís meterlo a casa, hacelo de forma gradual para que no sufra el estrés del ambiente calefaccionado, lo cual podría provocar la caída repentina de sus hojas.