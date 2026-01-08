Cada vez más personas se animan a contar con un árbol de jade en su casa, y no solo por tratarse de una planta que es sumamente estética, sino también por ser una especie que necesita de cuidados básicos para que se encuentre fuerte y sana. Además, muchos aprovechan el verano y la primavera para disfrutar de un crecimiento diferencial de la suculenta, y realizar distintas tareas con ella.
Paso a paso para reproducir el árbol de jade con una hoja en verano
Las personas que más saben de jardinería explicaron el paso a paso para poder reproducir el árbol de jade durante el verano usando solo una hoja
Una de las tareas más recomendadas para realizar durante el verano con nuestro árbol de jade, está vinculado a la reproducción, ya que las condiciones climáticas de la estación permiten que este se desarrolle más rápido. Existe una manera de reproducir la suculenta durante esta época del año utilizando tan solo una de sus hojas.
Por qué el verano y la primavera son tan positivos para el árbol de jade
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: cómo reproducir la planta durante el verano usando una hoja
El verano es un gran momento del año para trabajar sobre nuestro árbol de jade, es por eso que los especialistas de Purplant suelen dar más consejos que las simples recomendaciones básicas para el cuidado de la planta. Una de las tareas que más consultas suele generar surge desde la reproducción, el momento para hacerlo y el paso a paso.
Si bien no existe una sola manera de reproducir un árbol de jade, la más elegida es la de esqueje de tallo, y la más difícil, pero buscada, es la de lograrlo mediante las hojas. Para lograr esta segunda, hay que seguir el siguiente paso a paso:
- Deberemos elegir una hoja sana
- Cortarla desde la parte que se une con el tallo
- Habrá que dejarla reposar durante un día entero hasta que se forme el callo
- La colocaremos, sin enterrar, en una maceta con sustrato y la mantendremos apenas húmeda
- En cuestión de días comenzará a desarrollar raíces