Paso a paso para reproducir el árbol de jade con una hoja en verano

La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.

Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:

Riego

Exposición al sol

Corrientes de aire

arbol de jade (8)

La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: cómo reproducir la planta durante el verano usando una hoja

El verano es un gran momento del año para trabajar sobre nuestro árbol de jade, es por eso que los especialistas de Purplant suelen dar más consejos que las simples recomendaciones básicas para el cuidado de la planta. Una de las tareas que más consultas suele generar surge desde la reproducción, el momento para hacerlo y el paso a paso.

arbol de jade (9)

Si bien no existe una sola manera de reproducir un árbol de jade, la más elegida es la de esqueje de tallo, y la más difícil, pero buscada, es la de lograrlo mediante las hojas. Para lograr esta segunda, hay que seguir el siguiente paso a paso: