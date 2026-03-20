Todos quieren que sus plantas se encuentren lo más sanas y bonitas posibles, es por eso mismo que intentan darle todo lo que está a su alcance. Esto sucede con el árbol de jade, que antes del final del verano, puede crecer estrepitosamente.
Cómo se estimula el árbol de jade antes del fin del verano
Quienes más saben de jardinería explicaron como lograr que el árbol de jade crezca más en este último tramo del verano
Sin ningúna mezcla rara ni química, el árbol de jade tiene una forma de estimularse en el verano, siguiendo algunas pequeñas tareas. Los expertos aseguran que es fácil de hacer y verás resultados muy rápido.
Agua, ubicación y sustrato: los pilares en el interior para el árbol de jade
El cuidado del árbol de jade dentro de casa empieza por el manejo inteligente de su entorno. En verano, la evaporación es altísima, pero el exceso de agua sigue siendo el principal enemigo. La regla de oro es esperar a que el sustrato esté completamente seco antes de volver a hidratarlo.
Según explica el ingeniero agrónomo Ricardo Mariotti, especialista en paisajismo local, el suelo es el corazón de la salud de la planta. "El árbol de jade necesita un sustrato con excelente drenaje; una mezcla de tierra orgánica con un 30% de arena gruesa o perlita es vital para evitar que el agua se estanque y pudra las raíces", detalla el experto.
En cuanto a la ubicación, la luz sigue siendo el motor de esta suculenta. Sin embargo, en pleno enero, es recomendable alejar el árbol de jade unos centímetros de los vidrios que reciben sol directo al mediodía, para evitar el "efecto lupa" que puede quemar sus hojas carnosas de forma irreversible.
Un sustrato apelmazado, sumado a un riego ineficiente, genera un ambiente donde el aire no circula. Esto debilita al árbol de jade y lo vuelve vulnerable a plagas como la cochinilla algodonosa, que aprovecha el debilitamiento de la planta por el calor extremo para atacar los brotes nuevos.
Antes el otoño: esta es la mejor manera de estimular tu árbol de jade
Uno puede ayudar y potenciar el crecimiento del árbol de jade, estimulandolo de una manera que tiene resultados sorprendentes y que no toma mucho tiempo hacerlo, de acuerdo a la mirada de los expertos en jardinería de Infoplant.
Acomodado al sol y temperatura propia del verano, los expertos revelaron los trabajos que hay que hacer para que el árbol de jade crezca de otra forma durante esta época del año. Estos son los siguientes:
- Luz del sol directa: permitir que el árbol de jade reciba entre 4 y 6 horas de luz directa del sol, evitando del mediodía hacia la tarde
- Continuar con un riego profundo: no regar la planta hasta que la tierra se encuentre completamente seca. Una vez que esto se dé, hay que hidratarla hasta que salga agua por los agujeros de la maceta.
- Fertilizante en el sustrato: se aconseja potenciar a través de minerales con un abono específico para las suculentas, una vez durante cada mes.
- Poda ligera: despuntar alguna de las ramas más largas para que se fomente un tronco más grueso.