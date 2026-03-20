Cómo se estimula el árbol de jade antes del fin del verano

Según explica el ingeniero agrónomo Ricardo Mariotti, especialista en paisajismo local, el suelo es el corazón de la salud de la planta. "El árbol de jade necesita un sustrato con excelente drenaje; una mezcla de tierra orgánica con un 30% de arena gruesa o perlita es vital para evitar que el agua se estanque y pudra las raíces", detalla el experto.

En cuanto a la ubicación, la luz sigue siendo el motor de esta suculenta. Sin embargo, en pleno enero, es recomendable alejar el árbol de jade unos centímetros de los vidrios que reciben sol directo al mediodía, para evitar el "efecto lupa" que puede quemar sus hojas carnosas de forma irreversible.

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Un sustrato apelmazado, sumado a un riego ineficiente, genera un ambiente donde el aire no circula. Esto debilita al árbol de jade y lo vuelve vulnerable a plagas como la cochinilla algodonosa, que aprovecha el debilitamiento de la planta por el calor extremo para atacar los brotes nuevos.

Antes el otoño: esta es la mejor manera de estimular tu árbol de jade

Uno puede ayudar y potenciar el crecimiento del árbol de jade, estimulandolo de una manera que tiene resultados sorprendentes y que no toma mucho tiempo hacerlo, de acuerdo a la mirada de los expertos en jardinería de Infoplant.

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Acomodado al sol y temperatura propia del verano, los expertos revelaron los trabajos que hay que hacer para que el árbol de jade crezca de otra forma durante esta época del año. Estos son los siguientes: