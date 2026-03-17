Cuál es la mejor hora para regar mi árbol de jade durante el verano

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Agua, ubicación y sustrato: los pilares en el interior

El cuidado del árbol de jade dentro de casa empieza por el manejo inteligente de su entorno. En verano, la evaporación es altísima, pero el exceso de agua sigue siendo el principal enemigo. La regla de oro es esperar a que el sustrato esté completamente seco antes de volver a hidratarlo.

Según explica el ingeniero agrónomo Ricardo Mariotti, especialista en paisajismo local, el suelo es el corazón de la salud de la planta. "El árbol de jade necesita un sustrato con excelente drenaje; una mezcla de tierra orgánica con un 30% de arena gruesa o perlita es vital para evitar que el agua se estanque y pudra las raíces", detalla el experto.

En cuanto a la ubicación, la luz sigue siendo el motor de esta suculenta. Sin embargo, en pleno enero, es recomendable alejar el árbol de jade unos centímetros de los vidrios que reciben sol directo al mediodía, para evitar el "efecto lupa" que puede quemar sus hojas carnosas de forma irreversible.

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Un sustrato apelmazado, sumado a un riego ineficiente, genera un ambiente donde el aire no circula. Esto debilita al árbol de jade y lo vuelve vulnerable a plagas como la cochinilla algodonosa, que aprovecha el debilitamiento de la planta por el calor extremo para atacar los brotes nuevos.

El mejor horario para regar: motivos biológicos y térmicos

Si te preguntás cuál es el momento exacto para hidratar tu árbol de jade, la respuesta es contundente: al amanecer o apenas cae el sol. Nunca, bajo ningún concepto, se debe regar durante las horas de máxima radiación, entre las 11 y las 18 horas.

La especialista en botánica María Laura Venti señala que hay una razón biológica fundamental llamada metabolismo CAM. "El árbol de jade abre sus estomas (poros) durante la noche para intercambiar gases sin perder agua; regar al anochecer permite que la planta absorba la humedad de forma óptima durante su fase activa de respiración", explica Venti.

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Además, regar el árbol de jade a primera hora de la mañana ayuda a que la planta llegue hidratada al pico de calor diario. Si regamos al mediodía, el agua en el sustrato se calienta rápidamente, generando un efecto de "sauna" que puede quemar las raíces sensibles o favorecer la aparición de hongos letales.

Otro factor clave es evitar mojar las hojas del árbol de jade si la planta va a recibir luz solar pronto. Las gotas actúan como pequeños lentes que concentran el calor y producen manchas marrones. Un riego directo al sustrato, en las horas frescas, es la garantía para que tu planta atraviese el verano sin sobresaltos.