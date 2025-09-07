Caldo concentrado de verduras en conserva: la receta fácil y artesanal de Paulina Cocina

Ingredientes:

1 kg. de verduras surtidas: calabaza, camote, cebolla, apio, zanahoria, choclo, ajo, perejil, puerro)

1 presa de pollo (opcional)

1 vaso de vino tinto o blanco

300 gr. de sal

Las cantidades de los ingredientes rinden para 1 frasco de conserva grande. A Paulina Cocina le dura unos 6 meses.

caldo concentrado de verduras El caldo concentrado de verduras lleva mucha sal, lo que permite que tenga una conserva más prolongada. Foto: gentileza thermomix.

Cómo preparar caldo concentrado de verduras: el truco para conservarlo

Primero, en una olla grande, dora el pollo con un chorrito de aceite y suma las verduras lavadas y cortadas. A continuación, agrega la sal y el vino, removiendo bien hasta que quede todo uniforme. Deja la olla semi tapada por 10 minutos, hasta que los vegetales comiencen a soltar el líquido. Destapa la olla y cocina el caldo de verduras a fuego medio, removiendo de a ratos, por aproximadamente 50 minutos, hasta que quede una pasta. Retira el pollo (puedes usarlo en otra preparación, pero queda muy salado. Luego, procesa la preparación con un mixer y vuelve a llevar al fuego por 5 minnutos, para que se siga deshidratando. Debe quedar como una pasta. Una vez que la pasta esté fría, guárdala en un frasco de vidrio o en un tupper hermético. Al tener bastante sal, no se congela, por lo que puedes ir usando el caldo de verduras de a 1 cucharadita.

Si quieres hacer el caldo concentrado de verduras sin sal, no lo guardes en un frasco. En ese caso, congélalo en una cubetera y ve retirando los cubitos al momento de usarlos.

Cómo utilizar el caldo de verdura casero

Una cucharadita colmada de caldo de verduras casero equivale a un cubito industrial. Como la mezcla no llega a congelarse por la alta concentración de sal que posee, es sencillo retirar porciones con una cuchara y luego volver a llevar el frasco al congelador.

Si bien puedes preparar el caldo concentrado de verduras sin sal, ten en cuenta que las cantidades son mínimas con respecto al tamaño de las comidas. De hecho, salan mucho menos que los calditos de supermercado.