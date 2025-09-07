Inicio Recetas Caldo
Rico y natural

Caldo concentrado de verduras en conserva: la receta fácil y artesanal de Paulina Cocina

Es una pasta de verduras que sirve para preparar muchas recetas. El caldo concentrado casero es más saludable que el de supermercado

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El caldo concentrado de verduras tiene una receta sencilla y es una conserva que dura un montón. Foto: gentileza laollavegetariana.

El caldo concentrado de verduras tiene una receta sencilla y es una conserva que dura un montón. Foto: gentileza laollavegetariana.

El caldo concentrado de verduras consiste en una pasta de vegetales cocidos con sal que sirve para conservas. Esto quiere decir que se puede guardar en frascos y dura hasta seis meses en el congelador. Sin dudas, es una de las recetas más prácticas para tener a mano a la hora de cocinar pucheros o guisos.

Las ventajas de preparar una pasta de caldo casera son muchas. Esta conserva de verduras no solo rinde un montón de porciones, sino que también es más sana que los calditos de supermercado. De hecho, se usan en reemplazo de estos, que suelen ser costosos. ¿Cómo se prepara? Te dejamos la receta facilísima de Paulina Cocina.

caldo concentrado de verduras (3)
El caldo de verduras concentrado es una pasta de vegetales cocidos con sal que se puede conservar en frascos en el congelador. Foto: gentileza ociomagazine.

El caldo de verduras concentrado es una pasta de vegetales cocidos con sal que se puede conservar en frascos en el congelador. Foto: gentileza ociomagazine.

Recetas: caldo concentrado de verduras en conserva (de Paulina Cocina)

El caldo concentrado de verduras es una preparación perfecta para usar en varias comidas. El tiempo de elaboración de esta conserva es de, aproximadamente, 1 hora 20 minutos.

Ingredientes:

  • 1 kg. de verduras surtidas: calabaza, camote, cebolla, apio, zanahoria, choclo, ajo, perejil, puerro)
  • 1 presa de pollo (opcional)
  • 1 vaso de vino tinto o blanco
  • 300 gr. de sal

Las cantidades de los ingredientes rinden para 1 frasco de conserva grande. A Paulina Cocina le dura unos 6 meses.

caldo concentrado de verduras
El caldo concentrado de verduras lleva mucha sal, lo que permite que tenga una conserva más prolongada. Foto: gentileza thermomix.

El caldo concentrado de verduras lleva mucha sal, lo que permite que tenga una conserva más prolongada. Foto: gentileza thermomix.

Cómo preparar caldo concentrado de verduras: el truco para conservarlo

  1. Primero, en una olla grande, dora el pollo con un chorrito de aceite y suma las verduras lavadas y cortadas.
  2. A continuación, agrega la sal y el vino, removiendo bien hasta que quede todo uniforme. Deja la olla semi tapada por 10 minutos, hasta que los vegetales comiencen a soltar el líquido.
  3. Destapa la olla y cocina el caldo de verduras a fuego medio, removiendo de a ratos, por aproximadamente 50 minutos, hasta que quede una pasta. Retira el pollo (puedes usarlo en otra preparación, pero queda muy salado.
  4. Luego, procesa la preparación con un mixer y vuelve a llevar al fuego por 5 minnutos, para que se siga deshidratando. Debe quedar como una pasta.
  5. Una vez que la pasta esté fría, guárdala en un frasco de vidrio o en un tupper hermético. Al tener bastante sal, no se congela, por lo que puedes ir usando el caldo de verduras de a 1 cucharadita.

Si quieres hacer el caldo concentrado de verduras sin sal, no lo guardes en un frasco. En ese caso, congélalo en una cubetera y ve retirando los cubitos al momento de usarlos.

Cómo utilizar el caldo de verdura casero

Una cucharadita colmada de caldo de verduras casero equivale a un cubito industrial. Como la mezcla no llega a congelarse por la alta concentración de sal que posee, es sencillo retirar porciones con una cuchara y luego volver a llevar el frasco al congelador.

Si bien puedes preparar el caldo concentrado de verduras sin sal, ten en cuenta que las cantidades son mínimas con respecto al tamaño de las comidas. De hecho, salan mucho menos que los calditos de supermercado.

Temas relacionados:

Te puede interesar