Cómo hacer chimichurri para pizza de muzzarella: la receta sabrosa que la lleva a otro nivel

Esta receta, además de quedar perfecta en la pizza, se puede preparar y agregar a todo tipo de comidas, como carnes de res, pollo o cerdo.

Lo mejor de esta receta es que se elabora con simples ingredientes y pasos a paso muy fáciles de realizar.

receta-chimichurri-pizza-ingredientes Nada más rico que elaborar este chimichurri casero con una fácil receta y saborear la mejor pizza.

Receta de chimichurri para pizza

Esta maravillosa receta de chimichurri se prepara unos instantes de colocárselo a la pizza y es tan sencillo de realizar, que todo el mundo lo puede disfrutar.

Estos son los ingredientes que uno tienen que reunir en casa para elaborar esta deliciosa receta de chimichurri para pizza:

Ingredientes

Media taza de aceite de girasol

1 cucharadita de vinagre de vino

1 diente de ajo

Orégano

Ají molido

Pimentón

Sal

Pimienta

receta-pizza-chimichurri Esta receta de chimichurri queda espectacular para agregarle a la pizza, cuando el queso ya está derretido.

Receta de chimichurri para pizza, paso a paso