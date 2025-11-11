Cómo hacer chimichurri para pizza de muzzarella: la receta sabrosa que la lleva a otro nivel

Poder amasar unas ricas pizzas caseras y sorprender a la familia o amigos con unas porciones de muzzarella bien condimentadas, con un chimichurri casero e irresistible, hecho con una receta fácil de hacer, seguramente recibirá elogios de todos los que tengan la suerte de probarlas.
Cómo en las mejores pizzerías del mundo, sobre todo en Argentina, el chimichurri que uno pueda elaborar en casa es especial para realzar el sabor de la pizza, sea cual sea el ingrediente con que se prepare.
De todos modos, este chimichurri es especial para la pizza muzzarella, cuando el queso se funde con este preparado especial, siendo una verdadera fiesta para el paladar.
Esta receta, además de quedar perfecta en la pizza, se puede preparar y agregar a todo tipo de comidas, como carnes de res, pollo o cerdo.
Lo mejor de esta receta es que se elabora con simples ingredientes y pasos a paso muy fáciles de realizar.
Receta de chimichurri para pizza
Esta maravillosa receta de chimichurri se prepara unos instantes de colocárselo a la pizza y es tan sencillo de realizar, que todo el mundo lo puede disfrutar.
Estos son los ingredientes que uno tienen que reunir en casa para elaborar esta deliciosa receta de chimichurri para pizza:
Ingredientes
- Media taza de aceite de girasol
- 1 cucharadita de vinagre de vino
- 1 diente de ajo
- Orégano
- Ají molido
- Pimentón
- Sal
- Pimienta
Receta de chimichurri para pizza, paso a paso
- Tomar un recipiente y colocar el vinagre de vino, aceite de girasol y diente de ajo, que será cortado en tres o cuatro partes.
- Sumar a la preparación los siguientes ingredientes: orégano, ajó molido, pimentón, sal y pimienta.
- Con una cuchara, revolver lentamente el chimichurri, hasta que casa uno de los ingredientes haya soltado su sabor característico.
- Lo mejor es retirar el ajo para que el sabor del chimichurri no sea tan invasivo. De todos modos, los amantes del ajo lo dejan hasta el final.
- Es recomendable dejar reposar la receta por unos instantes, para que los sabores se potencien y lleven la pizza a otro nivel.