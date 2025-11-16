Inversión de US$ 350 millones: el mega proyecto que reemplazará un famoso shopping

terreno Esta nueva construcción beneficiará a la zona.

Además desde la compañía informaron: "El local estará equipado con tecnología de última generación para ofrecer una experiencia de compra innovadora que se destacará dentro de la oferta nacional y regional".

Los plazos oficiales indican que la obra podría comenzar a fines de 2026 y extenderse por tres años, con finalización estimada entre 2029 y 2030.

Quién es Constatini

Es Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA) y Master of Arts in Quantitative Economics por la Universidad de East Anglia, Inglaterra.

Es Presidente y accionista principal de Consultatio Real Estate, Consultatio International, Nordelta y Argencons, adquirida recientemente a través de Consultatio. En 2025 fundó One618, resultado de la fusión entre Consultatio Asset Management, Consultatio Investments y el grupo TPCG-Southern Trust, adquirido en 2024.

Desarrolla proyectos en Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

eduardo constatini Fue accionista principal y presidente de empresas del sector financiero y bursátil.

Es el creador de Nordelta, Puertos y de los complejos residenciales Oceana en Key Biscayne, Bal Harbour, Puerto Madero y Nordelta. En Buenos Aires está culminando la torre Huergo 475 y recientemente adquirió un nuevo terreno en Palermo, próximo al Campo Argentino de Polo. En Uruguay desarrolló Las Garzas, en el departamento de Rocha, y actualmente impulsa nuevos proyectos en Montevideo y Punta del Este.

Coleccionista y filántropo, es fundador y presidente de la Fundación Malba. Entre las obras de la colección del museo y las de su colección particular el acervo asciende a más de 1400 obras de arte moderno y contemporáneo latinaomericano. En Malba se exhibe gran parte de ambas colecciones, considerándose la muestra exhibida de arte latinoamericano más importante del mundo. En 2024 inauguró una nueva sede del museo en Puertos, Escobar.