Cómo hacer barniz casero para tus proyectos DIY: el truco infalible lleva estos ingredientes

Se pueden usar en todas las superficies de madera ya sea muebles, sillas, fachadas y más. No solo protegen sino que también decoran, pues la apariencia de tus muebles mejora 100%.
Barniz muebles.jpg
Prepara barniz casero con una receta sencilla y económica. Imagen: Pexels
El barniz se puede preparar casero, obteniendo los mismos beneficios y ahorrando en el proceso. A continuación, te compartimos una receta fácil para que prepares exactamente la cantidad de barniz que necesitas para tus manualidades del hogar.
El truco para preparar barniz casero
- Aceite usado.
- Thinner o disolvente.
Según un video viral de TikTok, que cuenta con más de 23 mil 'me gusta', y más de 12 mil compartidos, puedes preparar barniz casero utilizando estos dos ingredientes. Lo primero que tienes que hacer es verter una solució de 90 cm cúbicos de aceite usado, y 10 cm cúbicos de aguarrás o thinner.
Revuelve hasta conseguir una mezcla uniforme y ya puedes utilizar esta preparación en tus muebles de madera. Pinta la primera mano y deja secar durante al menos 15 minutos, para seguir con la segunda pasada.
Embed - Hacé tu propio barniz casero Sólo necesitás aceite usado y thinner (disolvente). #truco #tip #consejo #barniz #barnizcasero #pintura #muebles
Para conseguir el mejor acabado final, tienes que preparar una mezcla con proporciones diferentes. Mezcla 50 cm cúbicos de aceite usado y 50 cm de thinner. Pinta con ayuda de un pincel y deja actuar durante 15 minutos, para después dar una segunda mano.
Con este truco de TikTok, puedes preparar la cantidad exacta de barniz que requieres para tus proyectos del hogar.