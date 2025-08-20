Cómo hacer barniz casero para tus proyectos DIY: el truco infalible lleva estos ingredientes

Se pueden usar en todas las superficies de madera ya sea muebles, sillas, fachadas y más. No solo protegen sino que también decoran, pues la apariencia de tus muebles mejora 100%.

Barniz muebles.jpg Prepara barniz casero con una receta sencilla y económica. Imagen: Pexels

El barniz se puede preparar casero, obteniendo los mismos beneficios y ahorrando en el proceso. A continuación, te compartimos una receta fácil para que prepares exactamente la cantidad de barniz que necesitas para tus manualidades del hogar.

El truco para preparar barniz casero

Aceite usado.

Thinner o disolvente.

Según un video viral de TikTok, que cuenta con más de 23 mil 'me gusta', y más de 12 mil compartidos, puedes preparar barniz casero utilizando estos dos ingredientes. Lo primero que tienes que hacer es verter una solució de 90 cm cúbicos de aceite usado, y 10 cm cúbicos de aguarrás o thinner.

Revuelve hasta conseguir una mezcla uniforme y ya puedes utilizar esta preparación en tus muebles de madera. Pinta la primera mano y deja secar durante al menos 15 minutos, para seguir con la segunda pasada.

Para conseguir el mejor acabado final, tienes que preparar una mezcla con proporciones diferentes. Mezcla 50 cm cúbicos de aceite usado y 50 cm de thinner. Pinta con ayuda de un pincel y deja actuar durante 15 minutos, para después dar una segunda mano.

Con este truco de TikTok, puedes preparar la cantidad exacta de barniz que requieres para tus proyectos del hogar.