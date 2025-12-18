Inicio Recetas Recetas
Cómo preparar Pavlova: la receta del postre de merengue, crema y frutas frescas ideal para las fiestas

La pavlova es una de las recetas más famosas del mundo. Este postre de merengue, crema batida y frutas es fresco y liviano para las fiestas de fin de año

Antonella Prandina
La pavlova es una de las mejores recetas para disfrutar en las fiestas de fin de año.

La pavlova es un postre que combina una base de merengue crujiente con una capa de crema batida y una generosa cantidad de frutas frescas, como frutillas o arándanos. Se trata de una de las recetas más frecuentes en las cartas de cafeterías y restaurantes de todo el mundo.

El nombre de este postre surgió en homenaje a Anna Pavlova, una famosa bailarina rusa. Se dice que la receta fue creada en su honor durante una de sus giras por Australia y Nueva Zelanda en la década de 1920.

La pavlova lleva el nombre de la bailarina rusa en honor a su gracia y ligereza en el escenario. Según un artículo de Paulina Cocina, se dice que la estructura esponjosa y etérea del merengue se asemeja a la delicadeza de los movimientos en la pista.

Receta para hacer el postre Pavlova

Te dejamos la receta de pavlova de Paulina Cocina y todos los trucos para que salga perfecta. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 4 claras de huevo
  • 200 g de azúcar
  • 1 cdta. de vinagre blanco
  • 1 cdta. de maicena
  • 250 ml de crema para batir
  • 1 cda. de azúcar glas (impalpable)
  • 1 cdta. de extracto de vainilla
  • Frutas frescas, a gusto (por ejemplo, 150 g de frutillas, 2 kiwis, 2 bananas, 50 g de arándanos, 50 g de cerezas)
  • Hojas de menta para decorar (opcional)

Cómo preparar la receta de Pavlova, paso a paso

Antes de comenzar a preparar la receta de Pavlova, precalienta el horno a 120 °C. Ahora sí, sigue los pasos:

  1. Primero, prepara el merengue. Para eso, bate las claras de huevo a punto nieve y ve agregando el azúcar gradualmente. Bate bien hasta que el merengue esté firme y brillante. Agrega el vinagre y la maicena y mezcla suavemente.
  2. A continuación, coloca el merengue en una bandeja de horno cubierta con papel manteca, formando un círculo con un ligero hundimiento en el centro. Cocina por 2 horas y media hasta que esté seco y crujiente por fuera. Deja enfriar en el horno apagado, con la puerta entreabierta.
  3. Para hacer la crema, bate con el azúcar glas y la esencia de vainilla hasta obtener picos firmes pero suaves y esponjosos.
  4. Para terminar la pavlova, coloca la crema batida sobre el merengue frío y decora haciendo capas con las frutas que quieras. Como paso opcional, puedes decorar con hojas de menta.
7 trucos para hacer la pavlova tradicional perfecta

Estos son los trucos de Paulina Cocina para hacer una Pavlova perfecta:

  • Usar huevos a temperatura ambiente: esto ayuda a que las claras se monten mejor.
  • Dejar enfriar el merengue en el horno: apagar el horno y dejar que el merengue se enfríe dentro, con la puerta entreabierta, sirve para evitar que se agriete.
  • Armar la pavlova antes de servir: esto mantiene la frescura y la textura crujiente del merengue.
  • Elegir frutas frescas y firmes: las frutas jugosas pueden humedecer demasiado el merengue.
  • No batir en exceso la crema: debe estar firme pero no demasiado espesa para mantener la ligereza del postre.
  • Agregar un toque de vainilla al merengue: para darle un sabor extra.
  • Utilizar papel manteca: para que el merengue no se pegue a la bandeja.

¿Cómo conservar la pavlova en la heladera?

Una vez que tengas preparado el merengue de la pavlova, puedes mantenerlo refrigerado en un recipiente hermético para evitar que absorba la humedad y pierda su textura crujiente.

De todas maneras, lo recomendable es consumir este postre el mismo día de su elaboración.

