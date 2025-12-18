Cómo preparar Pavlova: la receta del postre de merengue, crema y frutas frescas ideal para las fiestas

pavlova-postre

Receta para hacer el postre Pavlova

Te dejamos la receta de pavlova de Paulina Cocina y todos los trucos para que salga perfecta. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

4 claras de huevo

200 g de azúcar

1 cdta. de vinagre blanco

1 cdta. de maicena

250 ml de crema para batir

1 cda. de azúcar glas (impalpable)

1 cdta. de extracto de vainilla

Frutas frescas, a gusto (por ejemplo, 150 g de frutillas, 2 kiwis, 2 bananas, 50 g de arándanos, 50 g de cerezas)

Hojas de menta para decorar (opcional)

Cómo preparar la receta de Pavlova, paso a paso

Antes de comenzar a preparar la receta de Pavlova, precalienta el horno a 120 °C. Ahora sí, sigue los pasos:

Primero, prepara el merengue. Para eso, bate las claras de huevo a punto nieve y ve agregando el azúcar gradualmente. Bate bien hasta que el merengue esté firme y brillante. Agrega el vinagre y la maicena y mezcla suavemente. A continuación, coloca el merengue en una bandeja de horno cubierta con papel manteca, formando un círculo con un ligero hundimiento en el centro. Cocina por 2 horas y media hasta que esté seco y crujiente por fuera. Deja enfriar en el horno apagado, con la puerta entreabierta. Para hacer la crema, bate con el azúcar glas y la esencia de vainilla hasta obtener picos firmes pero suaves y esponjosos. Para terminar la pavlova, coloca la crema batida sobre el merengue frío y decora haciendo capas con las frutas que quieras. Como paso opcional, puedes decorar con hojas de menta.

pavlova-postre (2)

7 trucos para hacer la pavlova tradicional perfecta

Estos son los trucos de Paulina Cocina para hacer una Pavlova perfecta:

Usar huevos a temperatura ambiente: esto ayuda a que las claras se monten mejor.

Dejar enfriar el merengue en el horno: apagar el horno y dejar que el merengue se enfríe dentro, con la puerta entreabierta, sirve para evitar que se agriete.

Armar la pavlova antes de servir: esto mantiene la frescura y la textura crujiente del merengue.

Elegir frutas frescas y firmes: las frutas jugosas pueden humedecer demasiado el merengue.

No batir en exceso la crema: debe estar firme pero no demasiado espesa para mantener la ligereza del postre.

Agregar un toque de vainilla al merengue: para darle un sabor extra.

Utilizar papel manteca: para que el merengue no se pegue a la bandeja.

¿Cómo conservar la pavlova en la heladera?

Una vez que tengas preparado el merengue de la pavlova, puedes mantenerlo refrigerado en un recipiente hermético para evitar que absorba la humedad y pierda su textura crujiente.

De todas maneras, lo recomendable es consumir este postre el mismo día de su elaboración.