Cómo preparar Pavlova: la receta del postre de merengue, crema y frutas frescas ideal para las fiestas

La pavlova es un postre que combina una base de merengue crujiente con una capa de crema batida y una generosa cantidad de frutas frescas, como frutillas o arándanos. Se trata de una de las recetas más frecuentes en las cartas de cafeterías y restaurantes de todo el mundo.
El nombre de este postre surgió en homenaje a Anna Pavlova, una famosa bailarina rusa. Se dice que la receta fue creada en su honor durante una de sus giras por Australia y Nueva Zelanda en la década de 1920.
La pavlova lleva el nombre de la bailarina rusa en honor a su gracia y ligereza en el escenario. Según un artículo de Paulina Cocina, se dice que la estructura esponjosa y etérea del merengue se asemeja a la delicadeza de los movimientos en la pista.
Receta para hacer el postre Pavlova
Te dejamos la receta de pavlova de Paulina Cocina y todos los trucos para que salga perfecta. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 4 claras de huevo
- 200 g de azúcar
- 1 cdta. de vinagre blanco
- 1 cdta. de maicena
- 250 ml de crema para batir
- 1 cda. de azúcar glas (impalpable)
- 1 cdta. de extracto de vainilla
- Frutas frescas, a gusto (por ejemplo, 150 g de frutillas, 2 kiwis, 2 bananas, 50 g de arándanos, 50 g de cerezas)
- Hojas de menta para decorar (opcional)
Cómo preparar la receta de Pavlova, paso a paso
Antes de comenzar a preparar la receta de Pavlova, precalienta el horno a 120 °C. Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, prepara el merengue. Para eso, bate las claras de huevo a punto nieve y ve agregando el azúcar gradualmente. Bate bien hasta que el merengue esté firme y brillante. Agrega el vinagre y la maicena y mezcla suavemente.
- A continuación, coloca el merengue en una bandeja de horno cubierta con papel manteca, formando un círculo con un ligero hundimiento en el centro. Cocina por 2 horas y media hasta que esté seco y crujiente por fuera. Deja enfriar en el horno apagado, con la puerta entreabierta.
- Para hacer la crema, bate con el azúcar glas y la esencia de vainilla hasta obtener picos firmes pero suaves y esponjosos.
- Para terminar la pavlova, coloca la crema batida sobre el merengue frío y decora haciendo capas con las frutas que quieras. Como paso opcional, puedes decorar con hojas de menta.
7 trucos para hacer la pavlova tradicional perfecta
Estos son los trucos de Paulina Cocina para hacer una Pavlova perfecta:
- Usar huevos a temperatura ambiente: esto ayuda a que las claras se monten mejor.
- Dejar enfriar el merengue en el horno: apagar el horno y dejar que el merengue se enfríe dentro, con la puerta entreabierta, sirve para evitar que se agriete.
- Armar la pavlova antes de servir: esto mantiene la frescura y la textura crujiente del merengue.
- Elegir frutas frescas y firmes: las frutas jugosas pueden humedecer demasiado el merengue.
- No batir en exceso la crema: debe estar firme pero no demasiado espesa para mantener la ligereza del postre.
- Agregar un toque de vainilla al merengue: para darle un sabor extra.
- Utilizar papel manteca: para que el merengue no se pegue a la bandeja.
¿Cómo conservar la pavlova en la heladera?
Una vez que tengas preparado el merengue de la pavlova, puedes mantenerlo refrigerado en un recipiente hermético para evitar que absorba la humedad y pierda su textura crujiente.
De todas maneras, lo recomendable es consumir este postre el mismo día de su elaboración.