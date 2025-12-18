Cómo preparar Borrachitos caseros: la receta de las facturas embebidas en almíbar de licor

Los borrachitos son una de las recetas de facturas caseras que se pueden preparar en casa de forma fácil. Húmedos por fuera y secos y esponjosos por dentro, son un postre embebido en almíbar de licor (de ahí su nombre).
Se trata de una receta típica de Entre Ríos y no existe panadería en Paraná que no tenga esta factura. Para hacer los borrachitos, se prepara una masa con un pre fermento, se la unta con un empaste, se la cocina en el horno y se embebe en almíbar.
Receta de los borrachitos caseros de Paraná
Ingredientes:
Para la masa:
- 1 kg de harina 0000
- 20 g de sal
- 50 g de azúcar
- 20 g de margarina
- 400 ml de agua a temperatura ambiente
Para el pre fermento:
- 4 cdas. de harina
- 2 cdas. de azúcar
- 75 ml de leche
- 3 g levadura instantánea o 9 g de levadura fresca
Para el empaste:
- 125 g de harina
- 300 g de margarina
Para el almíbar:
- 100 g de azúcar
- 175 ml de agua
- Cáscara de naranja
- 1 copita de licor
Cómo preparar la receta de borrachitos caseros: paso a paso
- Primero, prepara el pre fermento mezclando la harina, la levadura y el azúcar. Deja reposar hasta que duplique su volumen.
- A continuación, prepara el empaste. Para eso, mezcla harina con margarina hasta formar una pasta que debe quedar cremosa.
- Luego, prepara el almíbar. Lleva el agua a fuego medio con el azúcar y la cáscara de naranja. Agrega el licor al momento de usar.
- Para la masa, mezcla la sal en la harina, formando una coroza y coloca el resto de azúcar, margarina y pre fermento. Amasa bien y deja reposar por 20 minutos.
- Extiende la masa en forma rectangular, coloca el empaste en la superficie de la masa de forma pareja y deja 2 centímetros libres en los bordes. Dobla el rectángulo en 3 partes y cierra los extremos.
- Deja descansar la masa durante 10 minutos, dala vuelta y extiende en forma rectangular. Dobla en 2 nuevamente. Colócala en una bandeja, cubre con papel film y lleva a la heladera por 3 horas.
- Luego, extiende la masa en forma rectangular, con un grosor de 4 mm y corta rectángulos de 10x8. Dale la forma típica a los borrachitos, enrollando cada porción.
- Deja leudar en una placa por 15 minutos, pinta con huevo y cocina en el horno a 190 °C por 20 minutos.
- Para terminar, haz un pequeño tajo a la factura en la base y sumérgenos en el almíbar caliente. Deben quedar bien empapados.