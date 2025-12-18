Cómo preparar Borrachitos caseros: la receta de las facturas embebidas en almíbar de licor

Se trata de una receta típica de Entre Ríos y no existe panadería en Paraná que no tenga esta factura. Para hacer los borrachitos, se prepara una masa con un pre fermento, se la unta con un empaste, se la cocina en el horno y se embebe en almíbar.

borrachitos- facturas (2)

Receta de los borrachitos caseros de Paraná

Ingredientes: