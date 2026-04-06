Lo que distingue a esta plataforma no es solo su tamaño, sino su capacidad de transformar el potencial de los recursos presalinos en producción real de hidrocarburos. De hecho, alcanzó una producción de 225.000 barriles de petróleo por día, estableciendo un récord histórico en Brasil y consolidándose como epicentro de energía en América Latina.

FPSO Almirante Tamandaré (2)

Como es esta plataforma de América Latina

La unidad forma parte del sexto sistema de producción del campo de Búzios, conectada a 15 pozos submarinos mediante complejas infraestructuras, incluidos pozos productores, inyectores de agua y gas, y pozos convertibles, que permiten operaciones continuas y eficientes a miles de metros bajo el nivel del mar.

Esta plataforma se caracteriza por

Eslora y tamaño: Tiene aproximadamente 351 metros de eslora (largo) y unos 180 metros de altura, lo que la hace una de las más grandes del mundo.

Procesamiento de gas: puede procesar hasta 12 millones de metros cúbicos de gas natural diarios, un volumen que refleja su sofisticación y escala industrial.

Infraestructura submarina: conectado a 15 pozos mediante redes submarinas complejas que optimizan la producción y estabilidad del sistema.

submarina: conectado a 15 pozos mediante redes submarinas complejas que optimizan la producción y estabilidad del sistema. Profundidad de operación: Está anclada en aguas de casi 2.000 metros de profundidad.

Tripulación: Puede alojar a alrededor de 180 personas con áreas sociales y comodidades a bordo.

China es uno de los mayores importadores de petróleo del mundo y depende en gran medida del suministro de fuentes externas. Plataformas como Búzios 7 garantizan acceso a crudo de alta calidad desde América de Latina, diversificando sus fuentes y reduciendo riesgos frente a tensiones geopolíticas en otras regiones como Oriente Medio o África.