En las aguas profundas del océano Atlántico frente a la costa de una nación de América Latina, se erige una infraestrutura que resume décadas de esfuerzo tecnológico, inversión estratégica y ambición energética.
La mayor plataforma petrolera de América Latina: una infraestructura que produce 225.000 barriles a 2.000 metros de profundidad
Esta infraestructura se posiciona como un gigante estratégico en el mercado energético de América Latina
Este coloso de la industria petrolera representa un punto de inflexión en la manera en que América Latina explota y procesa sus recursos hidrocarburíferos en aguas ultraprofundas. Te contamos donde se encuntra esta monumental infraestructura y porque China la tiene en la mira.
La mayor plataforma petrolera de América Latina: una infraestructura que produce 225.000 barriles a 2.000 metros de profundidad
El FPSO Almirante Tamandaré, también conocido como Búzios 7, es una unidad flotante de América Latina que se dedica a producir, procesar, almacenar y descargar petróleo y gas natural directamente desde pozos submarinos instalados en el campo Búzios. Operado por Petrobras con participación de la empresa neerlandesa SBM Offshore, esta infraestructura comenzó su producción tras cumplir exitosamente una prueba de caudal y rendimiento continuo.
Lo que distingue a esta plataforma no es solo su tamaño, sino su capacidad de transformar el potencial de los recursos presalinos en producción real de hidrocarburos. De hecho, alcanzó una producción de 225.000 barriles de petróleo por día, estableciendo un récord histórico en Brasil y consolidándose como epicentro de energía en América Latina.
Como es esta plataforma de América Latina
La unidad forma parte del sexto sistema de producción del campo de Búzios, conectada a 15 pozos submarinos mediante complejas infraestructuras, incluidos pozos productores, inyectores de agua y gas, y pozos convertibles, que permiten operaciones continuas y eficientes a miles de metros bajo el nivel del mar.
Esta plataforma se caracteriza por
- Eslora y tamaño: Tiene aproximadamente 351 metros de eslora (largo) y unos 180 metros de altura, lo que la hace una de las más grandes del mundo.
- Procesamiento de gas: puede procesar hasta 12 millones de metros cúbicos de gas natural diarios, un volumen que refleja su sofisticación y escala industrial.
- Infraestructura submarina: conectado a 15 pozos mediante redes submarinas complejas que optimizan la producción y estabilidad del sistema.
- Profundidad de operación: Está anclada en aguas de casi 2.000 metros de profundidad.
- Tripulación: Puede alojar a alrededor de 180 personas con áreas sociales y comodidades a bordo.
China es uno de los mayores importadores de petróleo del mundo y depende en gran medida del suministro de fuentes externas. Plataformas como Búzios 7 garantizan acceso a crudo de alta calidad desde América de Latina, diversificando sus fuentes y reduciendo riesgos frente a tensiones geopolíticas en otras regiones como Oriente Medio o África.