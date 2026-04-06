La joven que era intensamente buscada desde el último sábado y cuyo pedido de paradero recorrió la provincia, fue encontrada en buen estado de salud durante el mediodía de este lunes.
Investigan qué pasó
Apareció en buen estado de salud la joven que era intensamente buscada desde el sábado
Sofía Candela Lana Bengut fue hallada este lunes. No fue víctima de delito, según el Ministerio Público Fiscal.
Se trata de Sofía Candela Lana Bengut, de 23 años. Había sido vista por última vez el 4 de abril en la calle Arístides Villanueva de la Ciudad de Mendoza alrededor de las 23.30.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la joven no fue víctima de delito.
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