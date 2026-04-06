Una joven de 23 años no tuvo más contacto con su familia desde el sábado y comenzaron una búsqueda por sus propios medios hasta que hicieron la denuncia en la Justicia. La mujer vive en Santa Rosa con su pareja y su hijo de 3 años, pero habían venido a la Ciudad de Mendoza por el fin de semana largo. Piden ayuda para encontrarla.
Intensa búsqueda de una mujer que se fue con lo puesto y no supieron más nada de ella
Sofía, de 23 años, tiene un hijo de 3 y viven en Santa Rosa. Tras la búsqueda, sus padres contaron que estaba en Mendoza y se fue tras una pelea con su pareja
Se trata de Sofía Candela Lana, quien tiene 23 años, es madre de un chico de 3 años y está en pareja. Los 3 viven en La Dormida, Santa Rosa, pero desde el miércoles habían viajado a la Ciudad de Mendoza debido a que llevó a su hijo al médico.
Su padre, Damián Lana, quien vive con su esposa en Capital, contó a Radio Nihuil que el miércoles estuvieron con ella y que luego se hospedó con su familia en un hotel en pleno centro.
Destacó que la joven de 23 años no tenía problemas con ellos ni con nadie, y que mantienen una relación normal. Damián señaló que el sábado tuvo una pelea con su pareja y este le contó que Sofía se fue del hotel sin llevarse nada, ni siquiera el celular.
La búsqueda de una mujer en Mendoza
La pareja de Sofía creyó que regresaría poco después, ya que no se llevó ninguna de sus pertenencias, pero esto no ocurrió. Al no saber más nada de ella, le avisó a sus padres quienes hicieron la denuncia.
Tras comenzar la búsqueda, se pudo saber que la mujer se fue hasta la calle Arístides Villanueva, se contactó con su cuñado, y le pidió que le llamara un taxi.
Su padre cree que la joven se subió al auto, pero no saben hacia dónde se fue. Aseguró que en Santa Rosa tampoco nadie sabe de ella.
Mientras tanto, Damián contó que su nieto de 3 años y la pareja de su hija permanecen en su casa mientras avanza la búsqueda de Sofía, quien estaba vestida con un jean azul oscuro, un buzo gris y zapatillas negras con blanco. Mide cerca de 1.60 metros, es de blanca, tiene ojos color marrón claro y usa el cabello rubio con reflejos por debajo de los hombros y ondulado, usa aritos y tiene una cicatriz en la pera.