Intensa búsqueda de una mujer que se fue con lo puesto y no supieron más nada de ella

Destacó que la joven de 23 años no tenía problemas con ellos ni con nadie, y que mantienen una relación normal. Damián señaló que el sábado tuvo una pelea con su pareja y este le contó que Sofía se fue del hotel sin llevarse nada, ni siquiera el celular.

La búsqueda de una mujer en Mendoza

La pareja de Sofía creyó que regresaría poco después, ya que no se llevó ninguna de sus pertenencias, pero esto no ocurrió. Al no saber más nada de ella, le avisó a sus padres quienes hicieron la denuncia.

Tras comenzar la búsqueda, se pudo saber que la mujer se fue hasta la calle Arístides Villanueva, se contactó con su cuñado, y le pidió que le llamara un taxi.

Su padre cree que la joven se subió al auto, pero no saben hacia dónde se fue. Aseguró que en Santa Rosa tampoco nadie sabe de ella.

Mientras tanto, Damián contó que su nieto de 3 años y la pareja de su hija permanecen en su casa mientras avanza la búsqueda de Sofía, quien estaba vestida con un jean azul oscuro, un buzo gris y zapatillas negras con blanco. Mide cerca de 1.60 metros, es de blanca, tiene ojos color marrón claro y usa el cabello rubio con reflejos por debajo de los hombros y ondulado, usa aritos y tiene una cicatriz en la pera.