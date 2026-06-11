Así se vendían uniformes militares nazis por Marketplace: terminó detenido

venta uniformes nazis 2 Las insignias del nazismo que tenía el hombre en su domicilio.

La denuncia por nazismo

La investigación se inició el 8 de abril pasado cuando se tomó conocimiento de una publicación realizada en Marketplace, de la red social Facebook, del usuario Fernando Martinsohn. El sujeto tenía como foto de perfil una estrella militar de Estados Unidos y vendía uniformes y accesorios militares, con ubicación en la localidad bonaerense de Sarandí.

De este modo, según informaron fuentes policiales, personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado -Dirección de Contraterrorismo- realizó tareas de la especialidad logrando establecer el domicilio del causante en la localidad de Gerli, en Buenos Aires.

Elevados los elementos de prueba, desde el Juzgado Federal de Primera Instancia se otorgó una orden de allanamiento sobre el domicilio, el cual concluyó con resultado positivo, procediendo al secuestro de los elementos de nazismo de interés para la causa.

venta uniformes nazis 3 Una de las publicaciones en Marketplace que realizaron la audiencia por nazismo.

Entre lo incautado en esa casa de Buenos Aires, se encontraron revólveres, pistolas, piezas de armas, municiones, chaquetas militares con insignias esvásticas, casco militar, medallas, gorras, cintos, dagas, retazos de tela con emblema esvástico, apliques, un libro de Adolf Hitler, un disco sólido y dos celulares.

Al cierre del parte policial se dejó constancia que para los efectivos resultó llamativo que en el pasillo de ingreso de la propiedad había colocado pisos de baldosas con insignias del nazismo.