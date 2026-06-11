Vendía uniformes mediante la página de Facebook llamada Marketplace. Pero no era cualquier vestimenta: tenían insignias nazis. Fue denunciado, le realizaron un allanamiento en Buenos Aires y finalmente terminó detenido.
Así se vendían uniformes militares nazis por Marketplace: terminó detenido
El hombre fue imputado acusado de vender por Marketplace uniformes y accesorios militares, la mayoría relacionado al nazismo
El hombre fue imputado acusado de vender por Marketplace uniformes y accesorios militares, la mayoría relacionado al nazismo, pero la mayor sorpresa se detectó cuando en el allanamiento se detectó que el sujeto había colocado pisos de baldosas con insignias esvásticas.
En el operativo que realizaron efectivos de la policía de Buenos Aires también encontraron varias armas blancas similares a las utilizadas por los generales alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
La denuncia por nazismo
La investigación se inició el 8 de abril pasado cuando se tomó conocimiento de una publicación realizada en Marketplace, de la red social Facebook, del usuario Fernando Martinsohn. El sujeto tenía como foto de perfil una estrella militar de Estados Unidos y vendía uniformes y accesorios militares, con ubicación en la localidad bonaerense de Sarandí.
De este modo, según informaron fuentes policiales, personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado -Dirección de Contraterrorismo- realizó tareas de la especialidad logrando establecer el domicilio del causante en la localidad de Gerli, en Buenos Aires.
Elevados los elementos de prueba, desde el Juzgado Federal de Primera Instancia se otorgó una orden de allanamiento sobre el domicilio, el cual concluyó con resultado positivo, procediendo al secuestro de los elementos de nazismo de interés para la causa.
Entre lo incautado en esa casa de Buenos Aires, se encontraron revólveres, pistolas, piezas de armas, municiones, chaquetas militares con insignias esvásticas, casco militar, medallas, gorras, cintos, dagas, retazos de tela con emblema esvástico, apliques, un libro de Adolf Hitler, un disco sólido y dos celulares.
Al cierre del parte policial se dejó constancia que para los efectivos resultó llamativo que en el pasillo de ingreso de la propiedad había colocado pisos de baldosas con insignias del nazismo.