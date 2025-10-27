Cómo hacer escabeche de pollo casero: la receta clásica en 4 pasos y súper económica

Esta receta de escabeche de pollo se puede adaptar a cualquier otro tipo de ingredientes que uno prefiera, con la premisa de alcanzar un sabor inigualable y poder conservar por más tiempo los alimentos.

En esta ocasión, el pollo es el protagonista de esta receta que, mezclado con otros ingredientes, adquiere un gusto y aroma particular, bien casero y delicioso.