Cómo hacer escabeche de pollo casero: la receta clásica en 4 pasos y súper económica

Si hay una receta que merece un premio por su sabor, ese es el escabeche de pollo, una verdadera delicia que le encanta a todo el mundo, se puede preparar fácilmente en casa con simples ingredientes y un accesible paso a paso.
Esta receta de escabeche de pollo se puede adaptar a cualquier otro tipo de ingredientes que uno prefiera, con la premisa de alcanzar un sabor inigualable y poder conservar por más tiempo los alimentos.
En esta ocasión, el pollo es el protagonista de esta receta que, mezclado con otros ingredientes, adquiere un gusto y aroma particular, bien casero y delicioso.
Se trata de una de las recetas más solicitadas y buscadas por los amantes de los escabeches en conserva. Tiene varias maneras de hacerse, pero ninguna como la que propone el sitio paulinacocina.net.
Receta de escabeche de pollo casero
Todo aquel que vaya a realizar la receta, deberá contar con estos ingredientes:
Ingredientes
- 2 kilos de pollo
- 1 cabeza de ajo
- 2 cebollas medianas
- 1 pimiento morrón
- 3 zanahorias
- 1 taza de vino blanco
- 1 taza de vinagre
- 2 tazas de agua
- 1/2 taza de aceite
- Pimienta en grano
- 2 hojas de laurel
- Romero
- Tomillo
Cómo hacer la receta de escabeche de pollo
- Lo primero que se hace en esta receta es cortar la cebolla en trozos medianos, la zanahoria en pequeñas rodajas y el pimiento morrón en tiritas. Pelar los ajos y conservar.
- Trozar las presas de pollo y dorar en una cacerola con aceite. Incorporar las verduras y cocinar hasta que las cebollas queden transparentes. Agregar el vino.
- Una vez que el alcohol del vino ya se evaporó, incorporar el agua, vinagre y todos los condimentos. Cocinar por unos 45 minutos y retirar del fuego. Sumar el aceite.
- Cuando la preparación ya está fría, colocar en un recipiente (frasco esterilizado) la mezcla de todos los ingredientes. Llevar a la heladera y dejar reposar al menos 24 horas, para que todos los ingredientes se terminen de fusionar entre sí y despidan sus aromas tradicionales.