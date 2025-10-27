Por lavado de activos condenaron a 4 mendocinos, entre ellos una escribana

juicio-lavado-Mendoza-Zoom Un momento del debate en la Justicia Federal de Mendoza en 2024, cuando los imputados fueron absueltos. Ahora, Casación Penal los condenó por lavado de activos.

Lavado de activos: estafas, autos de alta gama e inmuebles

De acuerdo con la información fechada este lunes por el sitio fiscales.gob.ar, Marcelo Rabel Cantos y su hijo Zamin Rabel Morales, David Sechter y la escribana Andrea Marún se dedicaban al lavado de activos provenientes de estafas a través de la compra de inmuebles y vehículos de alta gama en Mendoza.

De acuerdo con la nueva sentencia, Marcelo Rabel Cantos fue condenado como autor de lavado de activos agravado por la habitualidad y la escribana Marún por ese delito federal y también por el delito de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real.

Rabel Morales y Sechter fueron sentenciados por ser considerados partícipes secundarios de lavado de activos.

fiscal federal Fernando Alcaraz.jpg El fiscal Fernando Alcaraz y su colega Federico Baquioni acudieron a Casación Penal y revirtieron la sentencia absolutoria hasta conseguir la condena por lavado de activos.

Fue clave una condena por estafas en la Justicia de Mendoza

Todo comenzó con una denuncia presentada en el Ministerio Público Fiscal de la Justicia de Mendoza que fue derivada a la Justicia Federal.

El 17 de diciembre de 2024, el Tribunal Oral Federal de Mendoza absolvió a los imputados al considerar que no se había probado la existencia de delito precedente y que Rabel Cantos y los demás sospechosos “actuaron mediante conductas estereotipadas y neutrales, amparadas por la normativa civil”.

Sin embargo, para los jueces de la Cámara de Casación Penal -en sintonía con los fiscales Alcaraz y Baquioni- hubo delito precedente en la Justicia de Mendoza.

Se referían a otra investigación en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos que en marzo último terminó en condena a prisión, en juicio abreviado, para Rabel Cantos, la escribana Marún y otras 4 personas.

Fue por diversos delitos: asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos públicos y falsedad ideológica.

Para Casación Penal, esto confirmó "la existencia de una estructura delictiva estable que recurrió a instrumentos públicos para realizar maniobras fraudulentas" como el lavado de activos.