Por las estafas de Megatecnología, la única detenida enfrenta una audiencia judicial clave

La única detenida por el millonario caso de estafas de la empresa informática Megatecnología enfrenta este martes la audiencia de prisión preventiva por 53 hechos y quedaría a un paso del juicio oral.
Daniela Heinrich, de Megatecnología, presa con tobillera, arriesga la prisión preventiva y citación a juicio por estafas millonarias. Hay 2 colombianos prófugos
Mientras en el Polo Judicial comienza a definirse el futuro procesal de la imputada Daniela Heinrich, siguen prófugos sus cuñados -los colombianos Cristian Holguín y su hermana Alejandra-. El primero fue dueño y fundador de la empresa Megatecnología, denunciada por estafas por $200 millones.
La audiencia de prisión preventiva a la única detenida por estafas millonarias de Megatecnología, por computadoras e insumos vendidos y cobrados pero nunca entregados, está a cargo de la jueza Alejandra Alonso.
Los denunciantes están representados por Susana Soletti, del Ministerio de Seguridad, mientras que Heinrich es asistida por el abogado Carlos Estelrich, que promovió que algunas víctimas recuperaran el dinero perdido.
La imputada Daniela Heinrich llega a esta instancia en detención en la modalidad domiciliaria con tobillera electrónica en la casa de sus padres, en Guaymallén, y no fue alojada en la cárcel porque es madre de 3 niños a los que debe atender.
El caso de estafas millonarias de la empresa Megatecnología estalló en agosto cuando cerró sus puertas en Morón 130 de Ciudad y dejó el tendal de perjudicados que habían pagado por bienes que no recibieron.
La Unidad Fiscal de Delitos Económicos comenzó a recibir denuncias por el delito de estafas que aumentaron a cantidades escandalosas con el paso de los días. Hpy, totalizan $200 millones.
Hubo allanamientos en el local comercial de Megatecnología, que ya había cerrado, y como consecuencia de las medidas judicial se incautaron insumos y computadoras usadas.
Luego se produjo la detención de Daniela Heinrich, que era parte de la empresa y es cuñada de Cristian Holguín, el colombiano fundador de Megatecnología que huyó de Mendoza el 19 de agosto en vuelo directo a Panamá.
Sobre él y la hermana, Alejandra Holguín, se libraron órdenes de captura internacional y la Justicia estima que él se reinstaló en Medellín (Colombia) y ella, en Chile.