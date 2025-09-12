Declaró la detenida de Megatecnología por el aluvión de estafas por $200 millones con computadoras

Heinrich declaró este viernes ante la fiscal Mariana Pedot con la asistencia de su defensor y frente a la representante legal de las víctimas, Susana Soletti. A la imputada se le atribuyen, hasta el momento, 15 casos de estafas genéricas denunciadas.

megatecnología estafas mendoza El colombiano Cristhian Holguín, de Megatecnología, está prófugo de la Justicia porque escapó al exterior. También buscan a la hermana, María Alejandra Holguín.

El escándalo de las estafas de Megatecnología

Megatecnología acumula en la Fiscalía de Delitos Económicos 134 denuncias por $200 millones.

Fueron presentadas por clientes de la empresa del colombiano Cristhian Holguín- con pedido de captura internacional- que pagaron por computadoras e insumos informáticos que nunca recibieron.

Todo por evasivas, postergaciones y finalmente por el cierre abrupto de la empresa que funcionó en Morón 130 de Ciudad.

Allí se practicaron allanamientos policiales y se incautaron partes de computadoras e información sensible para dar con los responsables de uno de los casos de estafas más escandalosos de los últimos años en Mendoza.

Por orden de la Justicia, también es buscada María Alejandra Holguín, hermana del dueño de Megatecnología, que el jueves 14 de agosto cerró sus puertas y dejó de atender a los perjudicados.

Otra víctima de Megatecnología es Mirna Cappó, dueña del local donde funcionó el comercio, porque reclama el pago de $12 millones de alquiler e impuestos y servicios durante los últimos meses.