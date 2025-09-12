Inicio Policiales Estafas
Declaró la detenida de Megatecnología por el aluvión de estafas por $200 millones con computadoras

Daniela Heinrich, de Megatecnología, sigue imputada por estafas. Asistió la abogada de los denunciantes. Buscan al dueño, Cristhian Holguín, prófugo junto con la hermana

José Luis Verderico
José Luis Verderico
Los dueños de la empresa Megatecnología están denunciados por 134 casos de estafas por $200 millones.

La única detenida e imputada por las estafas de la empresa Megatecnología declaró este viernes en la Fiscalía de Delitos Económicos durante una audiencia de la que participó la abogada de los denunciantes.

Daniela Heinrich, empleada y cuñada del colombiano Cristhian Holguín, fundador y dueño de Megatecnología, está detenida por estafas en su casa con tobillera electrónica tras haber pagado una fianza.

El miércoles 17 de septiembre deberá enfrentar, en el Polo Judicial, la audiencia de prisión preventiva, que podría agravar su situación procesal y dejarla a las puertas del juicio oral y público y de una condena por estafas.

Heinrich declaró este viernes ante la fiscal Mariana Pedot con la asistencia de su defensor y frente a la representante legal de las víctimas, Susana Soletti. A la imputada se le atribuyen, hasta el momento, 15 casos de estafas genéricas denunciadas.

megatecnología estafas mendoza
El colombiano Cristhian Holguín, de Megatecnología, está prófugo de la Justicia porque escapó al exterior. También buscan a la hermana, María Alejandra Holguín.

El escándalo de las estafas de Megatecnología

Megatecnología acumula en la Fiscalía de Delitos Económicos 134 denuncias por $200 millones.

Fueron presentadas por clientes de la empresa del colombiano Cristhian Holguín- con pedido de captura internacional- que pagaron por computadoras e insumos informáticos que nunca recibieron.

Todo por evasivas, postergaciones y finalmente por el cierre abrupto de la empresa que funcionó en Morón 130 de Ciudad.

Allí se practicaron allanamientos policiales y se incautaron partes de computadoras e información sensible para dar con los responsables de uno de los casos de estafas más escandalosos de los últimos años en Mendoza.

Por orden de la Justicia, también es buscada María Alejandra Holguín, hermana del dueño de Megatecnología, que el jueves 14 de agosto cerró sus puertas y dejó de atender a los perjudicados.

Otra víctima de Megatecnología es Mirna Cappó, dueña del local donde funcionó el comercio, porque reclama el pago de $12 millones de alquiler e impuestos y servicios durante los últimos meses.

