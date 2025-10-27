Los panqueques con dulce de leche son un clásico de la gastronomía argentina y una de las recetas más fáciles y económicas para preparar en casa. Con una textura suave y un sabor irresistible, se disfrutan tanto fríos como tibios, ideales para acompañar una tarde de calor con un toque dulce y casero.
Postre goloso
Cómo preparar panqueques dulces: la receta fácil y sencilla en 10 minutos
Los panqueques con dulce de leche son una de las recetas fáciles, económicas y perfectas para disfrutar en cualquier momento del día
A la altura del flan, el tiramisú o los waffles, los panqueques con dulce de leche se destacan por su simpleza y su sabor inconfundible. Para esta receta solo necesitas 4 ingredientes y 15 minutos: tendrás un postre perfecto que nunca pasa de moda.
Recetas: panqueques con dulce de leche
Ingredientes:
- 1 taza de leche
- 1 huevo
- 1 taza de harina
- Opcionales: sal, azúcar y/o esencia de vainilla
Relleno:
- Dulce de leche y/o crema batida
- Frutas como banana o frutilla (opcional)
- Frutos secos (opcional)
Trucos para hacer panqueques perfectos
- Ten cuidado con la consistencia de la mezcla: si está muy espesa, añade más leche; si está muy líquida, un poco más de harina.
- Ten en cuenta la temperatura de la sartén: asegúrate de que esté bien caliente antes de añadir la mezcla.
- Apuesta a las variedades de panqueques: puedes añadir frutas picadas, chispas de chocolate o nueces a la mezcla para darle un toque especial.
Cómo preparar la receta de panqueques con dulce de leche
- Primero, bate el huevo en un bowl y añade la leche. Incorpora la harina poco a poco, mezclando bien para evitar los grumos. Si quieres, puedes agregar una pizca de sal, azúcar o unas gotas de esencia de vainilla.
- A continuación, calienta una sartén antiadherente a fuego medio y vierte un cucharón de la mezcla.
- Luego, cocina los panqueques por uno 2 a 3 minutos hasta que se formen burbujas en la superficie. Voltéalos y cocina por otro minuto o hasta que estén dorados.
- Para completar tu receta, rellena los panqueques con dulce de leche y/o crema batida, o frutas como banana o frutos secos.