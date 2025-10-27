Inicio Recetas Panqueques
Cómo preparar panqueques dulces: la receta fácil y sencilla en 10 minutos

Los panqueques con dulce de leche son una de las recetas fáciles, económicas y perfectas para disfrutar en cualquier momento del día

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los panqueques con dulce de leche son una de las recetas más ricas y golosas para hacer en casa.

Los panqueques con dulce de leche son un clásico de la gastronomía argentina y una de las recetas más fáciles y económicas para preparar en casa. Con una textura suave y un sabor irresistible, se disfrutan tanto fríos como tibios, ideales para acompañar una tarde de calor con un toque dulce y casero.

A la altura del flan, el tiramisú o los waffles, los panqueques con dulce de leche se destacan por su simpleza y su sabor inconfundible. Para esta receta solo necesitas 4 ingredientes y 15 minutos: tendrás un postre perfecto que nunca pasa de moda.

RECETA PANQUEQUES CON DULCE DE LECHE (1).jpg
Los panqueques de dulce de leche son una de las recetas más fáciles y económicas de la gastronomía argentina, perfecta para disfrutar en tardes calurosas.

Recetas: panqueques con dulce de leche

Ingredientes:

  • 1 taza de leche
  • 1 huevo
  • 1 taza de harina
  • Opcionales: sal, azúcar y/o esencia de vainilla

Relleno:

  • Dulce de leche y/o crema batida
  • Frutas como banana o frutilla (opcional)
  • Frutos secos (opcional)
panqueques duylce de leche receta.jpg
Su textura suave y el sabor del dulce de leche convierten este panqueque en un postre irresistible.

Trucos para hacer panqueques perfectos

  • Ten cuidado con la consistencia de la mezcla: si está muy espesa, añade más leche; si está muy líquida, un poco más de harina.
  • Ten en cuenta la temperatura de la sartén: asegúrate de que esté bien caliente antes de añadir la mezcla.
  • Apuesta a las variedades de panqueques: puedes añadir frutas picadas, chispas de chocolate o nueces a la mezcla para darle un toque especial.

Cómo preparar la receta de panqueques con dulce de leche

  1. Primero, bate el huevo en un bowl y añade la leche. Incorpora la harina poco a poco, mezclando bien para evitar los grumos. Si quieres, puedes agregar una pizca de sal, azúcar o unas gotas de esencia de vainilla.
  2. A continuación, calienta una sartén antiadherente a fuego medio y vierte un cucharón de la mezcla.
  3. Luego, cocina los panqueques por uno 2 a 3 minutos hasta que se formen burbujas en la superficie. Voltéalos y cocina por otro minuto o hasta que estén dorados.
  4. Para completar tu receta, rellena los panqueques con dulce de leche y/o crema batida, o frutas como banana o frutos secos.

