Dieta alcalina: el menú científico para quemar grasa, equilibrar el PH y proteger tu salud

Según la Clínica Mira+Cueto de Madrid, la clave está en mantener un balance aproximado de 80% de alimentos alcalinizantes frente a 20% de alimentos ácidos, adaptando la dieta de manera progresiva para no generar déficits nutricionales. Por ejemplo, se puede comenzar incorporando una comida alcalinizante a la semana, como el desayuno, e ir ampliando gradualmente el resto de las comidas.

A continuación, te presentamos las recomendaciones de la Clínica Mira+Cueto para seguir un menú alcalinizante semanal, pensado para quienes desean bajar de peso, equilibrar el pH y prevenir enfermedades, y disfrutar de todos los beneficios de este estilo de alimentación.