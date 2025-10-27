Inicio Recetas Dieta
Bajar de peso

Dieta alcalina: el menú científico para quemar grasa, equilibrar el PH y proteger tu salud

Descubre cómo la dieta alcalina puede ayudarte a bajar de peso, equilibrar el pH y prevenir enfermedades con un menú semanal respaldado por la ciencia.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La dieta alcalina ayuda a bajar de peso, equilibrar el pH y proteger la salud.

La dieta alcalina ayuda a bajar de peso, equilibrar el pH y proteger la salud.

Si buscas una forma saludable de bajar de peso sin someter a tu cuerpo a regímenes extremos, la dieta alcalina puede ser una excelente alternativa. Este enfoque nutricional se basa en equilibrar la ingesta de alimentos alcalinizantes y ácidos para ayudar a regular el pH del organismo, mejorar el bienestar general y contribuir a prevenir enfermedades.

Según la Clínica Mira+Cueto de Madrid, la clave está en mantener un balance aproximado de 80% de alimentos alcalinizantes frente a 20% de alimentos ácidos, adaptando la dieta de manera progresiva para no generar déficits nutricionales. Por ejemplo, se puede comenzar incorporando una comida alcalinizante a la semana, como el desayuno, e ir ampliando gradualmente el resto de las comidas.

DIETA ALCALINA-MUJER-COCINA
La dieta alcalina consiste en mantener un balance aproximado de 80% de alimentos alcalinizantes frente a 20% de alimentos &aacute;cidos.

La dieta alcalina consiste en mantener un balance aproximado de 80% de alimentos alcalinizantes frente a 20% de alimentos ácidos.

A continuación, te presentamos las recomendaciones de la Clínica Mira+Cueto para seguir un menú alcalinizante semanal, pensado para quienes desean bajar de peso, equilibrar el pH y prevenir enfermedades, y disfrutar de todos los beneficios de este estilo de alimentación.

El menú semanal de la dieta alcalina para bajar de peso y equilibrar el pH

La Clínica Mira+Cueto, especialista en coaching nutricional y en micronutrición, comparte el plan de alimentación semanal de la dieta alcalina. ¿En qué consiste?

adultos mayores, dieta.jpg
La dieta alcalina se puede comenzar incorporando una comida alcalinizante a la semana.

La dieta alcalina se puede comenzar incorporando una comida alcalinizante a la semana.

LUNES

  • Desayuno: Té, galletas de avena y coco o de nuez y sésamo.
  • Media mañana: Batido de banana.
  • Comidas: Coliflor y pimientos con ajo y perejil.
  • Media tarde: 4 o 5 dátiles y pasas de uva.
  • Cena: Brocheta vegetal con tofu.

MARTES

  • Desayuno: Batido de apio, kiwi y manzana o té verde.
  • Media mañana: 2 lonchas de queso de cabra.
  • Comida: Crema de zanahorias y 100 gramos de pollo a la plancha.
  • Media tarde: 3 galletas de avena.
  • Cena: Arroz con lentejas.

MIÉRCOLES

  • Desayuno: Té de limón, pan de centeno y miel de abeja pura.
  • Media mañana: 2 kiwis.
  • Comida: Arroz con uvas.
  • Media tarde: Batido de remolacha, zanahoria y almendras.
  • Cena: Espárragos salteados y tofu.

JUEVES

  • Desayuno: Té de jengibre y tortitas con sirope de agave.
  • Media mañana: Batido de mango, naranja y lima.
  • Comida: Sopa de almendras.
  • Media tarde: 5 o 6 avellanas o castañas.
  • Cena: Budín de zanahoria y calabaza.

VIERNES

  • Desayuno: Té de hierbas y pan de centeno con miel.
  • Media tarde: 3 o 4 higos secos.
  • Comida: 150 gramos de conejo con guisado de brócoli, judías verdes, habas y espárragos.
  • Media tarde: 1 manzana.
  • Cena: Lentejas con verduras rehogadas.

Incluir 3 o 4 cucharadas diarias de aceite de colza, de oliva o de lino.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar