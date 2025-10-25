Inicio Recetas Dieta
Bajar de peso

Dieta para bajar de peso: la receta del Budín de pan saludable, sin harina ni azúcar y con 6 ingredientes

El budín de pan sin harina ni azúcar es una de las recetas saludables para incluir en la dieta y bajar de peso sin resignar el sabor

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El budín de pan saludable es una receta perfecta para incluir en la dieta de pérdida de peso.

El budín de pan saludable es una receta perfecta para incluir en la dieta de pérdida de peso.

Si buscas recetas caseras para incluir en tu dieta y te ayuden a bajar de peso, este budín de pan saludable es la opción ideal. Aprovechando el pan sin TACC que sobra, puedes preparar un postre delicioso, nutritivo y bajo en calorías, sin renunciar al sabor que tanto te gusta.

Esta receta ligera evita el exceso de grasas y el azúcar refinada, reemplazándolos por edulcorantes naturales como stevia. Además, usando harinas alternativas, este budín de pan es apto para personas con intolerancia al gluten, perfecto para quienes buscan controlar la ingesta calórica en la dieta de manera sencilla y sin resignar el sabor.

Disfrutar de un postre casero ya no significa descuidar tu dieta: esta receta de budín de pan combina sabor, practicidad y bienestar, ideal para quienes quieren mantener hábitos saludables mientras bajan de peso.

RECETA BUDIN DE PAN (2).jpg
El bud&iacute;n de pan saludable se prepara con pan sin TACC y sin az&uacute;car, por lo que es ideal para incluir en la dieta.

El budín de pan saludable se prepara con pan sin TACC y sin azúcar, por lo que es ideal para incluir en la dieta.

Recetas para la dieta: Budín de pan saludable

Ingredientes:

  • 250 g de pan (sin TACC y con poca materia grasa)
  • 500 cc de leche descremada
  • 3 huevos
  • 1 cdta. de polvo para hornear
  • 20 g de edulcorante (stevia)
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • 1/2 taza de frutas frescas (manzana, frutilla)
  • 2 o 3 cdas. de azúcar mascabo (opcional)
Budín de pan .jpg
El bud&iacute;n de pan saludable es un postre ideal para bajar de peso.

El budín de pan saludable es un postre ideal para bajar de peso.

Cómo preparar la receta de Budín de pan sin harina ni azúcar

  1. Primero, en un bowl, desmenuza el pan sin TACC y cúbrelo con leche.
  2. A continuación, cuando esté bien húmedo, puedes licuar la mezcla para lograr una textura más suave.
  3. Luego, agrega los huevos, el polvo de hornear, el edulcorante y la esencia de vainilla. Mezcla los ingredientes y agrega la fruta cortada en pequeños trozos.
  4. Vierte la preparación en un molde previamente acaramelado con azúcar, si lo deseas, y cocina el budín a baño María en el horno moderado, hasta que la superficie esté dorada y al introducir un cuchillo, salga seco.
  5. Para terminar, deja entibiar el budín de pan y desmolda con cuidado.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar