Dieta para bajar de peso: la receta del Budín de pan saludable, sin harina ni azúcar y con 6 ingredientes

Si buscas recetas caseras para incluir en tu dieta y te ayuden a bajar de peso, este budín de pan saludable es la opción ideal. Aprovechando el pan sin TACC que sobra, puedes preparar un postre delicioso, nutritivo y bajo en calorías, sin renunciar al sabor que tanto te gusta.
Esta receta ligera evita el exceso de grasas y el azúcar refinada, reemplazándolos por edulcorantes naturales como stevia. Además, usando harinas alternativas, este budín de pan es apto para personas con intolerancia al gluten, perfecto para quienes buscan controlar la ingesta calórica en la dieta de manera sencilla y sin resignar el sabor.
Disfrutar de un postre casero ya no significa descuidar tu dieta: esta receta de budín de pan combina sabor, practicidad y bienestar, ideal para quienes quieren mantener hábitos saludables mientras bajan de peso.
Recetas para la dieta: Budín de pan saludable
Ingredientes:
- 250 g de pan (sin TACC y con poca materia grasa)
- 500 cc de leche descremada
- 3 huevos
- 1 cdta. de polvo para hornear
- 20 g de edulcorante (stevia)
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 1/2 taza de frutas frescas (manzana, frutilla)
- 2 o 3 cdas. de azúcar mascabo (opcional)
Cómo preparar la receta de Budín de pan sin harina ni azúcar
- Primero, en un bowl, desmenuza el pan sin TACC y cúbrelo con leche.
- A continuación, cuando esté bien húmedo, puedes licuar la mezcla para lograr una textura más suave.
- Luego, agrega los huevos, el polvo de hornear, el edulcorante y la esencia de vainilla. Mezcla los ingredientes y agrega la fruta cortada en pequeños trozos.
- Vierte la preparación en un molde previamente acaramelado con azúcar, si lo deseas, y cocina el budín a baño María en el horno moderado, hasta que la superficie esté dorada y al introducir un cuchillo, salga seco.
- Para terminar, deja entibiar el budín de pan y desmolda con cuidado.