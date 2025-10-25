Dieta para bajar de peso: la receta del Budín de pan saludable, sin harina ni azúcar y con 6 ingredientes

Esta receta ligera evita el exceso de grasas y el azúcar refinada, reemplazándolos por edulcorantes naturales como stevia. Además, usando harinas alternativas, este budín de pan es apto para personas con intolerancia al gluten, perfecto para quienes buscan controlar la ingesta calórica en la dieta de manera sencilla y sin resignar el sabor.

Disfrutar de un postre casero ya no significa descuidar tu dieta: esta receta de budín de pan combina sabor, practicidad y bienestar, ideal para quienes quieren mantener hábitos saludables mientras bajan de peso.