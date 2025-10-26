Inicio Recetas Recetas
Versión fácil

Cheesecake de frutos rojos sin horno: la tarta de queso más fácil y rápida con base de galletas

Aprende a hacer una de las mejores recetas de tarta de queso con frutos rojos. Es fácil de preparar y perfecta para los días de calor

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina
El cheesecake de frutos rojos con base de galletas es una receta fácil y simple para hacer en casa.

La tarta de queso o cheesecake de frutos rojos es una de las recetas más deliciosas y fáciles de preparar, que combina la suavidad del relleno con el toque ácido y fresco de las frutas, ideal para sorprender en cualquier ocasión durante los días de calor. Con ingredientes accesibles, se puede lograr un postre vistoso y digno de pastelería sin complicaciones.

El cheesecake tiene sus raíces en la antigua Grecia, aunque la versión moderna con base de galletas se popularizó en Estados Unidos y hoy se encuentra entre los postres favoritos a nivel mundial. En Argentina, esta tarta de queso se ha adaptado con productos locales y frutos de estación, convirtiéndose en la receta perfecta para preparar para reuniones, cumpleaños o simplemente para disfrutar en casa.

Recetas: cómo preparar cheesecake de frutos rojos

Ingredientes:

  • 200 g de galletitas dulces (tipo María)
  • 100 g de manteca derretida
  • 500 g de queso crema
  • 200 ml de crema de leche (nata para montar)
  • 100 g de azúcar
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g)
  • 50 ml de agua fría (para hidratar la gelatina)
  • 200 g de frutos rojos frescos o congelados (frutillas, arándanos, frambuesas, moras)
  • 2 cdas. de azúcar extra (para la cobertura)
  • Jugo de medio limón

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 8 porciones.

Cómo preparar la receta de cheesecake de frutos rojos, paso a paso

  1. Primero, tritura las galletas hasta que queden como polvo y mézclalas con la manteca derretida para formar una especie de masa.
  2. A continuación, forra la base de un molde desmontable con la masa de galletas, hasta que quede bien compacta. Refrigera mientras preparas el relleno.
  3. Luego, hidrata la gelatina sin sabor con el agua fría durante 5 minutos. Disuelve a baño María o en el microondas hasta que quede líquida.
  4. En un bowL, bate el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla.
  5. En otro recipiente aparte, bate la crema de leche a medio punto e incorpora el queso crema con movimientos envolventes.
  6. luego, agrega la gelatina y continúa mezclando suavemente hasta integrar por completo.
  7. Vierte la preparación sobre la base de galletas y lleva a enfriar a la heladera.
  8. Mientras tanto, prepara la cobertura. Para eso, coloca los frutos rojos en una olla con el azúcar y el jugo de limón. Cocina por 5 minutos hasta obtener una salsa.
  9. Una vez que la tarta y la salsa estén frías, desmolda el cheesecake y cubre con la salsa de frutos rojos. Sirve frío.

