Cheesecake de frutos rojos sin horno: la tarta de queso más fácil y rápida con base de galletas

La tarta de queso o cheesecake de frutos rojos es una de las recetas más deliciosas y fáciles de preparar, que combina la suavidad del relleno con el toque ácido y fresco de las frutas, ideal para sorprender en cualquier ocasión durante los días de calor. Con ingredientes accesibles, se puede lograr un postre vistoso y digno de pastelería sin complicaciones.
El cheesecake tiene sus raíces en la antigua Grecia, aunque la versión moderna con base de galletas se popularizó en Estados Unidos y hoy se encuentra entre los postres favoritos a nivel mundial. En Argentina, esta tarta de queso se ha adaptado con productos locales y frutos de estación, convirtiéndose en la receta perfecta para preparar para reuniones, cumpleaños o simplemente para disfrutar en casa.
Recetas: cómo preparar cheesecake de frutos rojos
Ingredientes:
- 200 g de galletitas dulces (tipo María)
- 100 g de manteca derretida
- 500 g de queso crema
- 200 ml de crema de leche (nata para montar)
- 100 g de azúcar
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g)
- 50 ml de agua fría (para hidratar la gelatina)
- 200 g de frutos rojos frescos o congelados (frutillas, arándanos, frambuesas, moras)
- 2 cdas. de azúcar extra (para la cobertura)
- Jugo de medio limón
Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 8 porciones.
Cómo preparar la receta de cheesecake de frutos rojos, paso a paso
- Primero, tritura las galletas hasta que queden como polvo y mézclalas con la manteca derretida para formar una especie de masa.
- A continuación, forra la base de un molde desmontable con la masa de galletas, hasta que quede bien compacta. Refrigera mientras preparas el relleno.
- Luego, hidrata la gelatina sin sabor con el agua fría durante 5 minutos. Disuelve a baño María o en el microondas hasta que quede líquida.
- En un bowL, bate el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla.
- En otro recipiente aparte, bate la crema de leche a medio punto e incorpora el queso crema con movimientos envolventes.
- luego, agrega la gelatina y continúa mezclando suavemente hasta integrar por completo.
- Vierte la preparación sobre la base de galletas y lleva a enfriar a la heladera.
- Mientras tanto, prepara la cobertura. Para eso, coloca los frutos rojos en una olla con el azúcar y el jugo de limón. Cocina por 5 minutos hasta obtener una salsa.
- Una vez que la tarta y la salsa estén frías, desmolda el cheesecake y cubre con la salsa de frutos rojos. Sirve frío.