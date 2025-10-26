Cheesecake de frutos rojos sin horno: la tarta de queso más fácil y rápida con base de galletas

El cheesecake tiene sus raíces en la antigua Grecia, aunque la versión moderna con base de galletas se popularizó en Estados Unidos y hoy se encuentra entre los postres favoritos a nivel mundial. En Argentina, esta tarta de queso se ha adaptado con productos locales y frutos de estación, convirtiéndose en la receta perfecta para preparar para reuniones, cumpleaños o simplemente para disfrutar en casa.

cheesecake frutos rojos (1).jpg

Recetas: cómo preparar cheesecake de frutos rojos

Ingredientes: