Con solo 8 ingredientes, prepara Pato a la naranja: la receta para Navidad bien sabrosa y jugosa

El pato a la naranja es una de las recetas clásicas que nunca fallan cuando se busca lucirse en una mesa especial, sobre todo en Navidad. Su fama se debe a una combinación de sabores única: la intensidad de la carne de pato se equilibra a la perfección con una salsa de naranja que mezcla notas dulces y levemente amargas, dignas de un plato elegante, sabroso y aromático.
Esta receta destaca al pato como una de las carnes más valoradas en la gastronomía internacional. La clave está en respetar su textura y potenciar su jugosidad con una cocción cuidada, acompañada por una salsa que realza cada bocado.
Aunque pueda parecer una receta compleja, el pato a la naranja no requiere técnicas imposibles: con paciencia y dedicación, incluso quienes lo preparan por primera vez pueden lograr un plato que sorprenda a todos los invitados y se convierta en el gran protagonista de la mesa navideña.
Receta del pato a la naranja para 4 personas
Ingredientes:
- 4 muslos de pato
- 250 g de chalotas (o cebolla morada)
- 1 zanahoria
- 3 naranjas grandes
- 250 ml de vino blanco
- 250 ml de caldo de carne
- 1 cda. de manteca
- Sal y pimienta negra
Cómo preparar pato a la naranja, la receta para Navidad
- Primero, en una olla grande, coloca la manteca. Mientras se calienta, salpimienta las patas de pato a tu gusto.
- A continuación, corta las chalotas y la zanahoria en juliana y sofrita durante 5 minutos a fuego medio.
- Retira las verduras y resérvalas. Coloca los muslos en la olla y dóralos por ambos lados.
- Luego, vuelve a introducir las verduras en la olla y vierte el vino blanco. Deja que se reduzca por un par de minutos.
- Agrega el caldo y espera unos 5 minutos para que se integre bien.
- Mientras tanto, exprime las naranjas para obtener su jugo y agrégalo a la olla.
- Baja el fuego, cubre la olla y cocina el pato durante 30 minutos o hasta que se cocine por completo y la salsa haya espesado.
- Durante este tiempo, ve girando el pato a la naranja para que se cocine bien y, unos 10 minutos antes de terminar la cocción, corta las rodajas de naranja e introdúcelas en la olla con la cáscara.