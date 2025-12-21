Con solo 8 ingredientes, prepara Pato a la naranja: la receta para Navidad bien sabrosa y jugosa

Esta receta destaca al pato como una de las carnes más valoradas en la gastronomía internacional. La clave está en respetar su textura y potenciar su jugosidad con una cocción cuidada, acompañada por una salsa que realza cada bocado.

Aunque pueda parecer una receta compleja, el pato a la naranja no requiere técnicas imposibles: con paciencia y dedicación, incluso quienes lo preparan por primera vez pueden lograr un plato que sorprenda a todos los invitados y se convierta en el gran protagonista de la mesa navideña.