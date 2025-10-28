Cómo preparar "Oro blanco": el superalimento probiótico que mejora la digestión y restaura la flora intestinal

kéfir (1) El kéfir, conocido como “oro blanco”, es un alimento milenario lleno de probióticos.

Principales beneficios del kéfir, según la ciencia

Equilibra la microbiota intestinal : el kéfir ayuda a restaurar el equilibrio microbiano del intestino, especialmente tras tratamientos con antibióticos o períodos de estrés. Favorece la presencia de especies beneficiosas como Lactobacillus y Bifidobacterium, inhibe bacterias patógenas y mejora la absorción de nutrientes como calcio y magnesio. Estudios recientes incluso señalan que puede reducir la disbiosis intestinal.

: el kéfir ayuda a restaurar el equilibrio microbiano del intestino, especialmente tras tratamientos con antibióticos o períodos de estrés. Favorece la presencia de especies beneficiosas como Lactobacillus y Bifidobacterium, inhibe bacterias patógenas y mejora la absorción de nutrientes como calcio y magnesio. Estudios recientes incluso señalan que puede reducir la disbiosis intestinal. Mejora la digestión : su acción probiótica regula el tránsito intestinal y alivia molestias como diarrea, estreñimiento o síndrome del intestino irritable. Además, la fermentación del kéfir genera enzimas que descomponen la lactosa, facilitando su digestión, y compuestos antiinflamatorios que refuerzan la barrera intestinal.

: su acción regula el tránsito intestinal y alivia molestias como diarrea, estreñimiento o síndrome del intestino irritable. Además, la fermentación del kéfir genera enzimas que descomponen la lactosa, facilitando su digestión, y compuestos antiinflamatorios que refuerzan la barrera intestinal. Fortalece el sistema inmune: los péptidos y compuestos bioactivos producidos durante la fermentación estimulan la respuesta inmunitaria. Dado que alrededor del 70% de las células defensivas del cuerpo se encuentran en el intestino, mantener una microbiota equilibrada con kéfir puede contribuir a una mejor protección frente a infecciones.

Otros beneficios de consumir kéfir

Distintas investigaciones, principalmente in vitro y en animales, han vinculado el consumo regular de kéfir con diversos beneficios como:

Mejor digestión y tolerancia a la lactosa

Efecto antibacteriano

Efecto hipocolesterolémico

Control de la glucemia plasmática

Efecto antihipertensivo

Efecto antiinflamatorio

Actividad antioxidante

Actividad anticancerígena

Actividad antialérgica

Efectos cicatrizantes

Tipos de kéfir: el superalimento que mejora la digestión

Existen dos variedades principales de kéfir:

Kéfir de leche: tiene un sabor ácido, es espumoso y similar al yogur. Aporta proteínas, vitaminas del grupo B, vitamina K2, calcio, fósforo y otros minerales esenciales.

Kéfir de agua: es fermentado con azúcar, frutas y cultivos específicos. Tiene menor contenido proteico y calórico, pero conserva probióticos y metabolitos bioactivos.

Receta del kéfir: cómo preparar el superalimento probiótico

El paso a paso para preparar kéfir:

Primero, coloca los gránulos en un frasco con leche animal o vegetal o con agua azucarada. Deja fermentar entre 24 y 48 horas a temperatura ambiente. Para terminar, cuela el líquido y guarda los gránulos para reutilizarlos. Puedes refrigerar la bebida antes de consumir.

Cuidados para preparar el kéfir:

Casavola recomienda esterilizar utensilios y recipientes antes de usarlos y evitar utensilios metálicos; usar por ingredientes de buena calidad y refrigerar y consumir dentro de los siete a 10 días.

Además, indica que hay que “tener una cocina limpia, higiene de manos correcta y dividir los productos crudos y cocidos en la heladera en donde se va a refrigerar”.

Cuánto Kéfir consumir por día

“Según evidencia científica, para obtener efectos beneficiosos en la microbiota intestinal y la salud general, una dosis de 100-200 ml diarios de kéfir es suficiente”, concluyó Sympson.

“La clave, para maximizar los efectos, está en la constancia, la calidad del kéfir (idealmente casero o con cultivos vivos) y una dieta equilibrada”.