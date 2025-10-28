Aprovechando la llegada de la primavera, salimos en busca de vegetales de estación y elegimos dos clásicos: espárragos y arvejas frescas. Para realzar su sabor, nada mejor que un toque de panceta ahumada, que aporta profundidad y un contraste irresistible en una de las recetas que vas a amar.
Un bocado
Cómo preparar Provolone crocante: la receta con puré de arvejas, espárragos y panceta ahumada
Un bocado presenta una de las recetas más sabrosas para aprovechar las verduras de estación: provolone crocante con puré de espárragos y arvejas
Y como si eso fuera poco, sumamos un detalle que eleva el plato: triángulos de queso provolone apanados y fritos, crocantes por fuera y fundentes por dentro. Una combinación perfecta de texturas y sabores que no vas a poder dejar de probar.
Esta receta es ideal para una comida liviana, pero sabrosa, rinde dos porciones y aprovecha al máximo los ingredientes de temporada.
Recetas: Provolone crocante con puré de arvejas y espárragos con panceta ahumada
Ingredientes:
- 1 rodaja de queso provolone
- 2 huevos
- 50 g de harina
- 100 g de panko
- Aceite para freír
- 250 g arvejas peladas crudas
- 100 cc. leche
- 1/2 diente de ajo
- 1 paquete de espárragos
- 50 g de panceta ahumada
- Cilantro
Cómo preparar Provolone crocante con puré de arvejas y espárragos con panceta ahumada
- Primero, comienza cortando la rodaja de queso provolone en 6 triángulos. Pásalos por harina, luego por huevo batido y por último apana en panko. Repite el procedimiento. Puedes usar siempre alguna otra alternativa de apanado que te guste, como pan rallado clásico o agregar algunas semillas. Reserva en frío el queso apanado.
- Empieza a pelar las arvejas y cocínalas en agua hirviendo con sal por 4 minutos. Esta técnica de cocina se llama “blanqueado”, que consiste en una cocción del vegetal, pero manteniendo el color. Pasado ese tiempo, cuela y corta la cocción con agua fría.
- Con las arvejas ya cocidas, comienza a preparar el puré, procesndo con 1/2 diente de ajo, un chorro de aceite de oliva y leche hasta obtener la consistencia deseada. Reserva.
- Desecha la parte blanca del tallo del espárrago y luego corta en trozos no muy grandes toda la punta y el palo verde. En una sartén, comienza dorando la panceta ahumada en tiras hasta que se dore bien y tire toda su grasa, y es allí donde sumamos el espárrago, agregando un poco de sal y pimienta hasta que dore bien y se cocine.
- Con toda la receta ya lista nos queda solo freír los triángulos de provolone apanados en abundante aceite caliente hasta que doren. Sirve el puré de arvejas, el salteado de espárragos y panceta, y por arriba el queso crocante. Termina con unas hojitas de cilantro o cualquier otra hierba fresca que te guste. ¡A disfrutar!