Cómo preparar Provolone crocante: la receta con puré de arvejas, espárragos y panceta ahumada

Y como si eso fuera poco, sumamos un detalle que eleva el plato: triángulos de queso provolone apanados y fritos, crocantes por fuera y fundentes por dentro. Una combinación perfecta de texturas y sabores que no vas a poder dejar de probar.

Esta receta es ideal para una comida liviana, pero sabrosa, rinde dos porciones y aprovecha al máximo los ingredientes de temporada.