Venezuela advierte sobre las consecuencias de una guerra en el Caribe

Estados Unidos redobla la presión contra Nicolás Maduro

Mientras Caracas denuncia un intento de desestabilización, figuras clave del entorno republicano sostienen que la presión debe aumentar. Elliott Abrams, exenviado especial de Washington para Venezuela, fue más directo: la misión estará “cumplida” cuando Nicolás Maduro deje el poder. Consideró que en el pulso entre la Casa Blanca y el chavismo “solo uno puede ganar”.

venezuela estados unidos caribe efe 2 El exenviado especial de Estados Unidos para Venezuela Elliott Abrams (Archivo). Crédito: EFE/Lenin Nolly.

Abrams aseguró que Donald Trump debe tomar más acciones si pretende que el chavismo caiga. Incluso habló de la necesidad de que la oposición venezolana impulse un movimiento interno y cuente con un Ejército mejor preparado.

El debate se intensificó tras la llegada al Caribe del USS Gerald Ford, el portaaviones más grande de Estados Unidos, sumado a destructores y buques anfibios ya instalados en la región. Aunque Abrams advirtió que ese despliegue no puede extenderse demasiado, lo ve como parte de la estrategia para presionar a Maduro.

Despliegue militar y acusaciones cruzadas

Para Caracas, la operación busca “apoderarse” de los recursos naturales del país e imponer una autoridad alineada con Washington.

Para Estados Unidos, en cambio, la acción responde al combate al narcotráfico y a la crisis que, según sus autoridades, genera el flujo de drogas provenientes de Venezuela.