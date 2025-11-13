Venezuela advierte sobre las consecuencias de una guerra en el Caribe

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, alertó sobre las “consecuencias incalculables” que tendría un conflicto armado en el Caribe. Aseguró que el despliegue militar ordenado por Donald Trump bajo el argumento de combatir el narcotráfico representa una amenaza directa para Venezuela y para toda la región, incluidos los Estados Unidos.
Durante un encuentro con juristas en Miranda, Rodríguez afirmó que Washington impulsa la “máxima forma de agresión” para forzar un cambio de régimen y reemplazar a un gobierno que considera “legítimo”. Desde la mirada chavista, la operación estadounidense es una excusa para justificar una intervención.
El canciller Yván Gil reforzó esta postura, según el funcionario, Estados Unidos intenta agredir de manera unilateral a un país soberano y viola principios fundamentales del derecho internacional. Para Venezuela, la presencia militar norteamericana equivale a un intento de invasión y sometimiento.
Estados Unidos redobla la presión contra Nicolás Maduro
Mientras Caracas denuncia un intento de desestabilización, figuras clave del entorno republicano sostienen que la presión debe aumentar. Elliott Abrams, exenviado especial de Washington para Venezuela, fue más directo: la misión estará “cumplida” cuando Nicolás Maduro deje el poder. Consideró que en el pulso entre la Casa Blanca y el chavismo “solo uno puede ganar”.
Abrams aseguró que Donald Trump debe tomar más acciones si pretende que el chavismo caiga. Incluso habló de la necesidad de que la oposición venezolana impulse un movimiento interno y cuente con un Ejército mejor preparado.
El debate se intensificó tras la llegada al Caribe del USS Gerald Ford, el portaaviones más grande de Estados Unidos, sumado a destructores y buques anfibios ya instalados en la región. Aunque Abrams advirtió que ese despliegue no puede extenderse demasiado, lo ve como parte de la estrategia para presionar a Maduro.
Despliegue militar y acusaciones cruzadas
Para Caracas, la operación busca “apoderarse” de los recursos naturales del país e imponer una autoridad alineada con Washington.
Para Estados Unidos, en cambio, la acción responde al combate al narcotráfico y a la crisis que, según sus autoridades, genera el flujo de drogas provenientes de Venezuela.
Fuente: EFE.