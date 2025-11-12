Rusia y Venezuela fortalecen su alianza estratégica

El nuevo Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela entró oficialmente en vigor, tras ser promulgado por Vladímir Putin y Nicolás Maduro. El pacto amplía la colaboración política, económica y militar entre ambos países, en áreas como energía, minería, transporte, comunicaciones y seguridad.
El Parlamento ruso celebró el avance y pidió a la comunidad internacional condenar las “acciones provocadoras de Estados Unidos” hacia Venezuela. Según Moscú, este acuerdo busca reforzar la soberanía venezolana y abrir nuevas oportunidades de cooperación en América Latina.
Rusia niega pedido de ayuda militar de Venezuela
Aunque los detalles del acuerdo no se hicieron públicos, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, negó que Venezuela haya pedido ayuda militar a Moscú por las tensiones con Estados Unidos.
“No hemos recibido ninguna solicitud”, aseguró Lavrov, aunque reafirmó que Rusia está lista para cumplir sus compromisos bilaterales con el gobierno venezolano.
Nicolás Maduro afirmó que la cooperación militar con Rusia “avanza de forma serena y provechosa” y que ambos gobiernos mantienen comunicación “diaria y permanente” sobre temas estratégicos.
Medios internacionales señalaron que Caracas habría solicitado apoyo técnico para fortalecer sus defensas aéreas, incluyendo misiles y la modernización de aviones Su-30MK2.
Rusia pide frenar las amenazas de Estados Unidos
El Senado ruso llamó a los parlamentos del mundo a condenar las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela y a promover la paz en América Latina y el Caribe.
La Duma o Cámara Baja del Parlamento de Rusia también denunció la “presencia militar creciente de Estados Unidos en el mar Caribe” y advirtió que Venezuela enfrenta “una situación de gran dificultad y lucha por su soberanía”.
Moscú pidió a Estados Unidos evitar una escalada de tensiones y optar por la cooperación y el diálogo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la región.
Fuente: EFE.