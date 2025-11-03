Rusia refuerza su alianza con Nicolás Maduro mientras Donald Trump evalúa acciones sobre Venezuela

En mayo, Rusia y Venezuela firmaron un acuerdo estratégico que abarca energía, minería, transporte, comunicaciones y cooperación en seguridad. El pacto fue aprobado por los congresos de ambos países y ratificado en octubre.

Donald Trump y el debate sobre una posible ofensiva

Donald Trump negó haber tomado una decisión sobre un eventual ataque a Venezuela. “No, no es cierto”, dijo ante la prensa al ser consultado sobre las versiones que circulan en Washington.

La cadena CNN informó que el Donald Trump considera planes para atacar rutas del narcotráfico y laboratorios dentro del país sudamericano, aunque la medida todavía no está confirmada.

Desde septiembre, las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron 16 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, con un saldo de 64 muertos, en el marco de su ofensiva contra el tráfico de drogas.

El poder militar venezolano respaldado por Rusia

Desde hace casi dos décadas, Venezuela compra armamento a Rusia y actualmente posee una de las defensas aéreas más avanzadas de América Latina. Según Nicolás Maduro, el país cuenta con más de 5.000 misiles rusos Igla-S de corto alcance y cazabombarderos Sukhoi Su-30MK2, considerados los más potentes de la región.

Esta cooperación militar refuerza la alianza entre Rusia y Venezuela en un contexto global cada vez más tenso, donde Donald Trump y Estados Unidos vuelven a mirar hacia el Caribe con atención estratégica.