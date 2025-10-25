Nuevos ataques de Rusia dejan víctimas en varias regiones de Ucrania

Volodimir Zelenski promete resistencia

La Fuerza Aérea de Ucrania detalló que durante la ofensiva se lanzaron 12 drones y cinco misiles balísticos contra once puntos del territorio. Aunque varios fueron interceptados, otros impactaron en zonas residenciales y bases logísticas.

El presidente Volodimir Zelenski condenó los ataques y reiteró que su país “no se rendirá ante la presión militar de Moscú”. Desde el comienzo del conflicto, Zelenski ha reforzado su pedido de apoyo internacional y sistemas de defensa aérea adicionales para proteger las principales ciudades.

zelenski trump efe 1 Volodimir Zelenski durante la última reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Crédito: EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su encuentro en la Casa Blanca, según reveló el Financial Times la semana pasada, que Rusia destruirá Ucrania si Kiev no acepta las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra.

Moscú impulsa a sus tropas a avanzar en Donetsk

Mientras tanto, desde Moscú, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, alentó a las tropas a continuar el avance sobre la región de Donetsk, donde el ejército ucraniano todavía mantiene el control de más del 20 % del territorio.

Guerásimov destacó “los avances logrados” en la llamada República Popular de Donetsk y fijó nuevos objetivos estratégicos, según el Ministerio de Defensa ruso. El general supervisó personalmente a las fuerzas encargadas de tomar Pokrovsk, un punto clave del Donbás por su valor industrial y logístico.

Desde mediados de 2024, Rusia intenta capturar esa ciudad, pero aún no logró cercarla completamente ni cortar las rutas de suministro de Ucrania.