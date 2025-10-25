Nuevos ataques de Rusia dejan víctimas en varias regiones de Ucrania

La noche del viernes al sábado fue una de las más intensas de las últimas semanas en Ucrania. Según informaron las autoridades locales, un ataque aéreo de Rusia provocó la muerte de al menos tres personas y dejó 17 heridos en distintas zonas del país.
El ataque de Rusia
En Kiev, una persona murió y otras diez resultaron heridas tras el impacto de drones y misiles. Así lo confirmó Timur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la capital ucraniana, quien señaló que la ciudad fue nuevamente objetivo de Rusia, al igual que otras regiones del norte, sur y este del país.
En la región oriental de Dnipropetrovsk, las autoridades reportaron dos muertos y siete heridos por ataques con drones rusos en el distrito de Sinelniki. “Las explosiones se sintieron en toda la zona, muchas viviendas sufrieron daños graves”, informó Vladislav Haivanenko, responsable militar de la provincia.
Volodimir Zelenski promete resistencia
La Fuerza Aérea de Ucrania detalló que durante la ofensiva se lanzaron 12 drones y cinco misiles balísticos contra once puntos del territorio. Aunque varios fueron interceptados, otros impactaron en zonas residenciales y bases logísticas.
El presidente Volodimir Zelenski condenó los ataques y reiteró que su país “no se rendirá ante la presión militar de Moscú”. Desde el comienzo del conflicto, Zelenski ha reforzado su pedido de apoyo internacional y sistemas de defensa aérea adicionales para proteger las principales ciudades.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su encuentro en la Casa Blanca, según reveló el Financial Times la semana pasada, que Rusia destruirá Ucrania si Kiev no acepta las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra.
Moscú impulsa a sus tropas a avanzar en Donetsk
Mientras tanto, desde Moscú, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, alentó a las tropas a continuar el avance sobre la región de Donetsk, donde el ejército ucraniano todavía mantiene el control de más del 20 % del territorio.
Guerásimov destacó “los avances logrados” en la llamada República Popular de Donetsk y fijó nuevos objetivos estratégicos, según el Ministerio de Defensa ruso. El general supervisó personalmente a las fuerzas encargadas de tomar Pokrovsk, un punto clave del Donbás por su valor industrial y logístico.
Desde mediados de 2024, Rusia intenta capturar esa ciudad, pero aún no logró cercarla completamente ni cortar las rutas de suministro de Ucrania.