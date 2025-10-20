El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría lanzado una dura advertencia al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su encuentro en la Casa Blanca, según reveló el Financial Times. Trump le habría dicho que Rusia destruirá Ucrania si Kiev no acepta las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra.
Donald Trump advirtió que Rusia "destruirá Ucrania" si no acepta las condiciones de Moscú
La reunión, celebrada el pasado viernes, fue descrita como “volátil” por el diario británico y, según fuentes citadas, derivó en un “intercambio de gritos” entre ambos mandatarios.
Un encuentro marcado por la tensión
De acuerdo con las filtraciones, Donald Trump interrumpió la exposición de Zelenski, apartó con brusquedad mapas del frente de guerra y lo instó a entregar la región del Donbás al presidente ruso, Vladímir Putin.
Las fuentes consultadas por el FT aseguraron que el republicano repitió varios de los argumentos del Kremlin, insistiendo en que el conflicto debía resolverse “por la vía diplomática”, aunque bajo los términos propuestos por Moscú.
La semana pasada Donald Trump y Vladimir Putin anunciaron que se reunirán en Budapest para negociar el fin de la guerra en Ucrania.
Zelenski busca apoyo armamentístico
Zelenski viajó a Washington para pedir más apoyo militar a Estados Unidos, especialmente misiles Tomahawk y sistemas de defensa aérea, en momentos en que las tropas rusas intensifican sus ataques sobre el este de Ucrania.
Tras el encuentro, el mandatario ucraniano intentó bajar el tono y aseguró que ambos coincidieron en la necesidad de “disminuir tensiones” con Rusia, aunque reconoció que todavía mantienen diferencias sobre el camino hacia un acuerdo de paz.
El líder ucraniano señaló que también discutieron “posiciones en el campo de batalla, capacidades de largo alcance y defensa aérea”, además de posibles vías diplomáticas para frenar el conflicto.
Europa observa con cautela
Según el Financial Times, varias fuentes diplomáticas europeas confirmaron que Donald Trump “sermoneó” a Zelenski durante gran parte del encuentro y repitió los argumentos de Putin sobre el conflicto.
Volodimir Zelenski, por su parte, manifestó después su decepción con la falta de entusiasmo de los líderes occidentales, a quienes calificó de “pragmáticos más que optimistas” respecto a los próximos pasos del conflicto.