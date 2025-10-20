Donald Trump advirtió que Rusia "destruirá Ucrania" si no acepta las condiciones de Moscú

zelenski trump efe 1 El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el viernes pasado en la Casa Blanca en la reunión que mantuvo con Donald Trump. Crédito: EFE.

Las fuentes consultadas por el FT aseguraron que el republicano repitió varios de los argumentos del Kremlin, insistiendo en que el conflicto debía resolverse “por la vía diplomática”, aunque bajo los términos propuestos por Moscú.

La semana pasada Donald Trump y Vladimir Putin anunciaron que se reunirán en Budapest para negociar el fin de la guerra en Ucrania.

"Si (Putin) quiere, te destruirá", habría dicho Trump, según una fuente europea citada por el medio.

Zelenski busca apoyo armamentístico

Zelenski viajó a Washington para pedir más apoyo militar a Estados Unidos, especialmente misiles Tomahawk y sistemas de defensa aérea, en momentos en que las tropas rusas intensifican sus ataques sobre el este de Ucrania.

Tras el encuentro, el mandatario ucraniano intentó bajar el tono y aseguró que ambos coincidieron en la necesidad de “disminuir tensiones” con Rusia, aunque reconoció que todavía mantienen diferencias sobre el camino hacia un acuerdo de paz.

El líder ucraniano señaló que también discutieron “posiciones en el campo de batalla, capacidades de largo alcance y defensa aérea”, además de posibles vías diplomáticas para frenar el conflicto.

Europa observa con cautela

Según el Financial Times, varias fuentes diplomáticas europeas confirmaron que Donald Trump “sermoneó” a Zelenski durante gran parte del encuentro y repitió los argumentos de Putin sobre el conflicto.

Volodimir Zelenski, por su parte, manifestó después su decepción con la falta de entusiasmo de los líderes occidentales, a quienes calificó de “pragmáticos más que optimistas” respecto a los próximos pasos del conflicto.