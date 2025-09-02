Rusia y China despliegan una patrulla submarina conjunta: un mensaje para Estados Unidos

- Nueva era de cooperación: integrar submarinos eleva la confianza y la coordinación técnica entre ambas armadas.
- Protección y control: refuerza su capacidad de cuidar rutas marítimas y proyectar influencia en el Indo-Pacífico.
- Mensaje geopolítico: es una señal clara para Estados Unidos, Japón y Corea del Sur de que Moscú y Pekín están alineados.
- Preparación avanzada: ejercicios de rescate y coordinación submarina muestran la sofisticación y la capacidad de operar en entornos complejos.
Hasta ahora, la colaboración naval se limitaba a buques de superficie.
El movimiento de Rusia y China
La patrulla submarina conjunta de Rusia y China en el Pacífico tiene una importancia estratégica notable, ya que marca un avance significativo en la cooperación militar bilateral al incluir por primera vez operaciones submarinas coordinadas.
Este movimiento fortalece la presencia de ambos países en el Indo-Pacífico, mejora su capacidad para proteger rutas marítimas clave y proyectar poder en la región, y demuestra una creciente confianza mutua en operaciones complejas. Además, la maniobra envía una señal geopolítica clara de China y Rusia a otras potencias sobre su disposición a actuar de manera conjunta frente a tensiones estratégicas.