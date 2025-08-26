Rusia endurece sus demandas tras la cumbre de Alaska

La reciente cumbre de Alaska marcó un giro en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin la presión de sanciones inmediatas por parte de Estados Unidos, Vladimir Putin no muestra urgencia en avanzar hacia un acuerdo de paz, informó EFE.
Por el contrario, el Kremlin volvió a plantear exigencias similares a las de 2021, cuando reclamaba a la OTAN vetar la expansión hacia Europa del Este y retirar infraestructura militar desplegada desde 1997.
Después de los encuentros de Donald Trump con líderes europeos y con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Moscú endureció su posición.
Según el canciller ruso Serguéi Lavrov, la crisis solo puede resolverse si Kiev acepta una serie de requisitos considerados inaceptables por Occidente:
A estas condiciones se suman demandas polémicas como garantizar derechos a la población rusoparlante, mientras el ejército de Rusia continúa bombardeando regiones habitadas por millones de ellos, y restituir la Iglesia ortodoxa ligada al Patriarcado de Moscú. Para Kiev y Bruselas, se trata de una rendición encubierta ante el agresor.
Durante meses, Donald Trump pidió a Rusia un alto el fuego, incluso temporal, como paso previo a la negociación política. Pero tras la cumbre de Alaska, el presidente estadounidense cambió de rumbo: aseguró que la pausa militar ya no era indispensable para alcanzar un acuerdo duradero.
Ese cambio fue interpretado en Moscú como una luz verde para retomar su estrategia: sin concesiones de Kiev y sus aliados, las tropas rusas seguirán avanzando en el Donbás y bombardeando ciudades ucranianas.
El Kremlin incluso cuestiona la legitimidad de Volodimir Zelenski, cuyo mandato según Moscú expiró en mayo de 2024. Bajo ese argumento, Putin insiste en que no puede firmar un futuro tratado de paz.
La maquinaria de guerra rusa sigue financiándose con ingresos petroleros. India, pese a la presión de Washington, reanudó sus compras de crudo ruso al mismo nivel que antes, fortaleciendo la posición de Moscú en el tablero internacional.