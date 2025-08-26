Rusia endurece sus demandas tras la cumbre de Alaska

putin-rusia-misil-efe-2.jpg El presidente de Rusia Vladimir Putin (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Mkhail Metzel / Sputnik / Kremlin Pool.

Según el canciller ruso Serguéi Lavrov, la crisis solo puede resolverse si Kiev acepta una serie de requisitos considerados inaceptables por Occidente:

Convocar elecciones.

Declarar la neutralidad del país.

Renunciar a armas nucleares.

Reducir el ejército a menos de 100.000 efectivos.

Rechazar asistencia militar extranjera.

A estas condiciones se suman demandas polémicas como garantizar derechos a la población rusoparlante, mientras el ejército de Rusia continúa bombardeando regiones habitadas por millones de ellos, y restituir la Iglesia ortodoxa ligada al Patriarcado de Moscú. Para Kiev y Bruselas, se trata de una rendición encubierta ante el agresor.

El giro de Donald Trump en la estrategia

Durante meses, Donald Trump pidió a Rusia un alto el fuego, incluso temporal, como paso previo a la negociación política. Pero tras la cumbre de Alaska, el presidente estadounidense cambió de rumbo: aseguró que la pausa militar ya no era indispensable para alcanzar un acuerdo duradero.

putin trump El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante la cumbre de Alaska 2025. Crédito: EFE.

Ese cambio fue interpretado en Moscú como una luz verde para retomar su estrategia: sin concesiones de Kiev y sus aliados, las tropas rusas seguirán avanzando en el Donbás y bombardeando ciudades ucranianas.

El Kremlin incluso cuestiona la legitimidad de Volodimir Zelenski, cuyo mandato según Moscú expiró en mayo de 2024. Bajo ese argumento, Putin insiste en que no puede firmar un futuro tratado de paz.

La maquinaria de guerra rusa sigue financiándose con ingresos petroleros. India, pese a la presión de Washington, reanudó sus compras de crudo ruso al mismo nivel que antes, fortaleciendo la posición de Moscú en el tablero internacional.