Donald Trump niega un inminente ataque a Venezuela

Nicolás Maduro.jpg El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

De concretarse, habría significado una nueva escalada en la relación entre Washington y Caracas, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe y los ataques a embarcaciones acusadas de traficar drogas hacia territorio norteamericano.

En los últimos dos meses, Estados Unidos habría realizado quince bombardeos contra lanchas sospechadas de narcotráfico, que dejaron al menos 61 muertos. Funcionarios citados por los medios explicaron que el objetivo sería “desmantelar las redes del Cártel de los Soles”, un grupo vinculado a militares venezolanos.

La ONU cuestiona a Washington por violar el derecho internacional

La ONU criticó duramente a la administración de Donald Trump, acusándola de “violar el derecho internacional” por los ataques a embarcaciones y calificándolos como “ejecuciones extrajudiciales”.

“El costo humano de estas acciones es inaceptable. Estados Unidos debe ponerles fin”, reclamó Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos.

En los próximos días, se espera la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno de la flota estadounidense, que se unirá a las fuerzas navales ya desplegadas frente a Venezuela.