El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió este viernes los rumores sobre una posible ofensiva militar contra Venezuela, informó EFE. Las versiones habían sido publicadas por el Miami Herald y The Wall Street Journal, que citaban fuentes cercanas a la Casa Blanca y advertían sobre ataques a instalaciones militares venezolanas “en cuestión de días o incluso horas”.
Donald Trump niega un inminente ataque a Venezuela
Consultado por periodistas a bordo del Air Force One, Donald Trump fue tajante: “No, no son verdad”. El mandatario evitó ampliar su respuesta, pero insistió en que su gobierno no evalúa acciones militares directas contra el régimen de Nicolás Maduro.
Escalada militar y presiones sobre Nicolás Maduro
Según los informes periodísticos, la supuesta ofensiva formaba parte de una estrategia para presionar a Nicolás Maduro a dejar el poder.
De concretarse, habría significado una nueva escalada en la relación entre Washington y Caracas, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe y los ataques a embarcaciones acusadas de traficar drogas hacia territorio norteamericano.
En los últimos dos meses, Estados Unidos habría realizado quince bombardeos contra lanchas sospechadas de narcotráfico, que dejaron al menos 61 muertos. Funcionarios citados por los medios explicaron que el objetivo sería “desmantelar las redes del Cártel de los Soles”, un grupo vinculado a militares venezolanos.
La ONU cuestiona a Washington por violar el derecho internacional
La ONU criticó duramente a la administración de Donald Trump, acusándola de “violar el derecho internacional” por los ataques a embarcaciones y calificándolos como “ejecuciones extrajudiciales”.
“El costo humano de estas acciones es inaceptable. Estados Unidos debe ponerles fin”, reclamó Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos.
En los próximos días, se espera la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno de la flota estadounidense, que se unirá a las fuerzas navales ya desplegadas frente a Venezuela.