Ni vitel toné ni matambre arrollado: la receta riquísima y cremosa para Navidad en pocos minutos

Se trata de una ensalada cremosa y riquísima. Es una de las recetas frescas con mayonesa para disfrutar en Navidad y salir del vitel toné o el matambre

La mayonesa de ave es una receta sencilla y sabrosa para preparar en Navidad. 

A la hora de pensar en la cena de Navidad y Año Nuevo, lo primero que se nos ocurre es preparar vitel toné, matambre arrollado, pionono o ensalada rusa. Sin embargo, existen muchas recetas más allá de los clásicos de siempre, como la mayonesa de ave, una ensalada cremosa a base de pollo, papas, zanahorias, arvejas y mayonesa.

También es una receta clásica argentina, pero menos popular. La mayonesa de ave, que en realidad es una ensalada, tiene una textura cremosa y un sabor irresistible. Además, es muy abundante y hará que tu mesa navideña sea un éxito.

Incluso, la mayonesa de ave funciona como plato principal, como entrada o como relleno para otras comidas. Te contamos qué necesitas y cómo elaborarla en casa.

La mayonesa de ave es una ensalada cremosa y riqu&iacute;sima, una receta ideal para disfrutar en Navidad.&nbsp;

La mayonesa de ave es una ensalada cremosa y riquísima, una receta ideal para disfrutar en Navidad.

La receta de la mayonesa de ave rica y abundante para Navidad

Ingredientes:

  • 2 pechugas de pollo
  • 1 sobre de sabor en polvo de gallina
  • 1 l de agua
  • 2 hojas de laurel
  • 5 papas
  • 3 zanahorias
  • 4 huevos
  • 250 g de arvejas
  • 350 cc de mayonesa
  • 1 cdta. de mostaza
  • 1/4 cdta. de pimienta negra en grano
  • 1 pizca de sal
  • 12 aceitunas verdes y/o negras
  • 1 pimiento rojo
mayonesa de ave (1)
La mayonesa de ave lleva pollo, papas, zanahorias y arvejas.

Cómo hacer mayonesa de ave: ensalada de pollo, papas, zanahorias, arvejas y mayonesa

  1. Primero, cocina las pechugas de pollo por 30 minutos en agua, junto con el sabor en polvo de gallina y las hojas de laurel.
  2. A continuación, una vez que estén cocidas, déjalas enfriar y corta en tiras o deshilacha la carne con ayuda de un tenedor. Reserva.
  3. Por otro lado, pela las papas, córtalas en cubos pequeños y hiérvelas durante 25 minutos en agua con sal y un chorrito de vinagre.
  4. Pela las zanahorias, córtalas en cubos pequeños y, al igual que las papas, hiérvelas en agua por 20 minutos.
  5. En una olla pequeña, cocina los huevos en agua hirviendo por 10 minutos, deja que se enfríen y quítales la cáscara.
  6. En un bol o ensaladera, coloca el pollo, las papas, las zanahorias y las arvejas. Condimenta con sal y pimienta negra en grano.
  7. Para terminar, agrega la mayonesa y la mostaza y mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes. Decora la ensalada de ave con los huevos duros, las aceitunas y las tiras de pimiento rojo.

