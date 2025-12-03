Ni vitel toné ni matambre arrollado: la receta riquísima y cremosa para Navidad en pocos minutos

También es una receta clásica argentina, pero menos popular. La mayonesa de ave, que en realidad es una ensalada, tiene una textura cremosa y un sabor irresistible. Además, es muy abundante y hará que tu mesa navideña sea un éxito.

Incluso, la mayonesa de ave funciona como plato principal, como entrada o como relleno para otras comidas. Te contamos qué necesitas y cómo elaborarla en casa.