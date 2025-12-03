Ni vitel toné ni matambre arrollado: la receta riquísima y cremosa para Navidad en pocos minutos

A la hora de pensar en la cena de Navidad y Año Nuevo, lo primero que se nos ocurre es preparar vitel toné, matambre arrollado, pionono o ensalada rusa. Sin embargo, existen muchas recetas más allá de los clásicos de siempre, como la mayonesa de ave, una ensalada cremosa a base de pollo, papas, zanahorias, arvejas y mayonesa.
También es una receta clásica argentina, pero menos popular. La mayonesa de ave, que en realidad es una ensalada, tiene una textura cremosa y un sabor irresistible. Además, es muy abundante y hará que tu mesa navideña sea un éxito.
Incluso, la mayonesa de ave funciona como plato principal, como entrada o como relleno para otras comidas. Te contamos qué necesitas y cómo elaborarla en casa.
La receta de la mayonesa de ave rica y abundante para Navidad
Ingredientes:
- 2 pechugas de pollo
- 1 sobre de sabor en polvo de gallina
- 1 l de agua
- 2 hojas de laurel
- 5 papas
- 3 zanahorias
- 4 huevos
- 250 g de arvejas
- 350 cc de mayonesa
- 1 cdta. de mostaza
- 1/4 cdta. de pimienta negra en grano
- 1 pizca de sal
- 12 aceitunas verdes y/o negras
- 1 pimiento rojo
Cómo hacer mayonesa de ave: ensalada de pollo, papas, zanahorias, arvejas y mayonesa
- Primero, cocina las pechugas de pollo por 30 minutos en agua, junto con el sabor en polvo de gallina y las hojas de laurel.
- A continuación, una vez que estén cocidas, déjalas enfriar y corta en tiras o deshilacha la carne con ayuda de un tenedor. Reserva.
- Por otro lado, pela las papas, córtalas en cubos pequeños y hiérvelas durante 25 minutos en agua con sal y un chorrito de vinagre.
- Pela las zanahorias, córtalas en cubos pequeños y, al igual que las papas, hiérvelas en agua por 20 minutos.
- En una olla pequeña, cocina los huevos en agua hirviendo por 10 minutos, deja que se enfríen y quítales la cáscara.
- En un bol o ensaladera, coloca el pollo, las papas, las zanahorias y las arvejas. Condimenta con sal y pimienta negra en grano.
- Para terminar, agrega la mayonesa y la mostaza y mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes. Decora la ensalada de ave con los huevos duros, las aceitunas y las tiras de pimiento rojo.