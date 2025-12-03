Cómo preparar pollo al escabeche: la receta exquisita para las fiestas

Todo aquel que prepare esta receta pollo al escabeche, quedará como un verdadero maestro de la cocina, ya que se trata de una delicia gastronómica que no siempre se prepara en casa y es especial para sorprender a la familia.

Lo mejor de esta receta que tiene el pollo como protagonista, es que se puede saborear a cualquier hora del día, además de ser una entrada espectacular para un almuerzo o cena.