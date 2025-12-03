Cómo preparar pollo al escabeche: la receta exquisita para las fiestas

Hay una receta que le encanta a todo el mundo por su sabor distintivo y porque se hace con simples ingredientes. Esa receta es la clásica de pollo al escabeche, una preparación que se destaca entre todas las conservas y encurtidos y sale súper deliciosa.
Todo aquel que prepare esta receta pollo al escabeche, quedará como un verdadero maestro de la cocina, ya que se trata de una delicia gastronómica que no siempre se prepara en casa y es especial para sorprender a la familia.
Lo mejor de esta receta que tiene el pollo como protagonista, es que se puede saborear a cualquier hora del día, además de ser una entrada espectacular para un almuerzo o cena.
Acompañado de verduras y otros ingredientes, esta receta se vuelve irresistible al paladar, llegando a sorprender hasta los paladares más exigentes.
Si uno busca una buena receta de pollo en escabeche en la web, es probable que uno se encuentre con una que ofrece el sitio Cookpad.
Receta de pollo al escabeche
Estos son los ingredientes que se necesitan para poner manos a la obra y preparar esta receta exquisita:
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo
- 2 cebollas
- 3 zanahorias
- 1 pimiento morrón
- 1 taza de vinagre
- 1/2 taza de aceite
- Sal
- Pimienta
- Laurel
- Orégano
- Ají molido
Preparación de la receta de pollo al escabeche
- Lo primero que se hace es comprar dos pechugas de pollo de excelente calidad, en una carnicería amiga o supermercado.
- Cocinar el pollo en una olla o cacerola por media hora. Retirar del fuego esperar que se enfríe y cortar en pequeños trozos.
- Limpiar la olla o utilizar una nueva para hervir por unos 15 minutos, la zanahoria cortada de diferentes formas junto con el agua y vinagre. Sumar a la cocción la cebolla y el pimiento, para luego seguir cocinando por 10 minutos más.
- Incorporar el pollo y cocinar por 20 minutos más. Controlar la cantidad de agua existente. Si es necesario, agregarle un poco.
- Cuando todos los ingredientes ya están cocidos, incorporar la media taza de aceite.
- Empezar a llenar los frascos con la preparación y agregar el aceite hasta que los ingredientes queden cubiertos.
- Para que los sabores se intensifiquen, dejar reposar uno o dos días antes de su consumo, en la heladera o lugar fresco y seco.