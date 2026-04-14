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Los Pumas 7s, Los Pumitas y Las Yaguaretés tienen nuevas camisetas: dónde y cómo comprarlas

Los Pumas 7s, Las Yaguaretés y Los Pumitas estrenarán nueva camiseta titular y alternativa de la marca Le Coq Sportif en sus próximos compromisos internacionales.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Pumas 7s con la nueva camiseta.

Los Pumas 7s con la nueva camiseta.

Los Pumas 7s, Las Yaguaretés y Los Pumitas estrenarán nueva camiseta titular y alternativa de la marca Le Coq Sportif en sus próximos compromisos internacionales.

En Hong Kong, Los Pumas 7s y Las Yaguaretés disputarán la primera de las 3 etapas decisivas del SVNS World Championship del 17 al 19 de abril, y Los Pumitas irán a Sudáfrica para jugar el Rugby Championship M20 del 27 de abril al 9 de mayo.

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La camiseta alternativa que usar&aacute;n Las Yaguaret&eacute;s, Los Pumitas y Los Pumas 7s.

La camiseta alternativa que usarán Las Yaguaretés, Los Pumitas y Los Pumas 7s.

Le Coq Sportif y la Unión Argentina de Rugby presentaron las nuevas camisetas en una colección que encuentra su identidad en un concepto unificador: las luces del sur. Inspiradas en la energía y el movimiento de la Aurora Austral, también conocida como las luces del sur, las nuevas camisetas traducen este fenómeno natural en una expresión deportiva representando el ADN de estos equipos: ágiles, precisos, veloces y en permanente evolución.

La camiseta home interpreta este concepto desde los colores más representativos de la Argentina. A través de líneas dinámicas en celeste y blanco, el diseño evoca haces de luz en movimiento, proyectando una estética que combina identidad y velocidad.

Su construcción incorpora un corte entallado y ergonómico, pensado para acompañar la exigencia del juego, mientras que las mangas celestes con puños blancos y los laterales en el mismo tono aportan claridad visual y equilibrio. La combinación de materiales asegura confort y libertad de movimiento en cada fase.

La camiseta away profundiza este mismo concepto desde una expresión más intensa, inspirada directamente de los matices y desplazamientos de la Aurora Austral. Las curvas, los degradés y las superposiciones recrean el flujo natural de estas luces en el cielo, generando una sensación de profundidad y movimiento constante. El resultado es una camiseta que no solo impacta desde lo visual, sino que simboliza la intensidad y evolución constante de estos equipos.

Dónde comprar las nuevas camisetas de Los Pumitas, Los Pumas 7s y Las Yaguaretés

Las versiones fan de ambas camisetas, estarán disponibles a partir del 23 de abril en las principales tiendas deportivas del país y puntos de venta especializados en rugby.

Asimismo, podrán adquirirse a través de la tienda oficial de la Unión Argentina de Rugby

Detalles de las nuevas camisetas

  • Ambas camisetas presentan cuello en V e incorporan detalles funcionales de alto rendimiento, como una aplicación de silicona en el pecho que mejora el agarre de la pelota en situaciones de juego.
  • Los escudos de Le Coq Sportif y los logos de los equipos han sido desarrollados en TPU termoaplicado en dorado y negro, lo que aporta flexibilidad, resistencia y reduce la fricción con la piel.
  • Las camisetas de juego se completan con short blanco y medias largas rayadas celestes y blancas para la versión home y short y medias azul oscuro para la away, consolidando una propuesta integral.
  • Confeccionadas con tejidos de última generación, compuestos 100% por microfibras de poliéster, las prendas garantizan liviandad, resistencia y una óptima adaptación al ritmo del juego.

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