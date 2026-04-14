Los Pumas 7s, Los Pumitas y Las Yaguaretés tienen nuevas camisetas: dónde y cómo comprarlas

La camiseta home interpreta este concepto desde los colores más representativos de la Argentina. A través de líneas dinámicas en celeste y blanco, el diseño evoca haces de luz en movimiento, proyectando una estética que combina identidad y velocidad.

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Su construcción incorpora un corte entallado y ergonómico, pensado para acompañar la exigencia del juego, mientras que las mangas celestes con puños blancos y los laterales en el mismo tono aportan claridad visual y equilibrio. La combinación de materiales asegura confort y libertad de movimiento en cada fase.

La camiseta away profundiza este mismo concepto desde una expresión más intensa, inspirada directamente de los matices y desplazamientos de la Aurora Austral. Las curvas, los degradés y las superposiciones recrean el flujo natural de estas luces en el cielo, generando una sensación de profundidad y movimiento constante. El resultado es una camiseta que no solo impacta desde lo visual, sino que simboliza la intensidad y evolución constante de estos equipos.

Dónde comprar las nuevas camisetas de Los Pumitas, Los Pumas 7s y Las Yaguaretés

Las versiones fan de ambas camisetas, estarán disponibles a partir del 23 de abril en las principales tiendas deportivas del país y puntos de venta especializados en rugby.

Asimismo, podrán adquirirse a través de la tienda oficial de la Unión Argentina de Rugby

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