Los Pumas 7s, Los Pumitas y Las Yaguaretés tienen nuevas camisetas: dónde y cómo comprarlas

Los Pumas 7s, Las Yaguaretés y Los Pumitas estrenarán nueva camiseta titular y alternativa de la marca Le Coq Sportif en sus próximos compromisos internacionales.
Los Pumas 7s, Las Yaguaretés y Los Pumitas estrenarán nueva camiseta titular y alternativa de la marca Le Coq Sportif en sus próximos compromisos internacionales.
Los Pumas 7s, Las Yaguaretés y Los Pumitas estrenarán nueva camiseta titular y alternativa de la marca Le Coq Sportif en sus próximos compromisos internacionales.
En Hong Kong, Los Pumas 7s y Las Yaguaretés disputarán la primera de las 3 etapas decisivas del SVNS World Championship del 17 al 19 de abril, y Los Pumitas irán a Sudáfrica para jugar el Rugby Championship M20 del 27 de abril al 9 de mayo.
Le Coq Sportif y la Unión Argentina de Rugby presentaron las nuevas camisetas en una colección que encuentra su identidad en un concepto unificador: las luces del sur. Inspiradas en la energía y el movimiento de la Aurora Austral, también conocida como las luces del sur, las nuevas camisetas traducen este fenómeno natural en una expresión deportiva representando el ADN de estos equipos: ágiles, precisos, veloces y en permanente evolución.
La camiseta home interpreta este concepto desde los colores más representativos de la Argentina. A través de líneas dinámicas en celeste y blanco, el diseño evoca haces de luz en movimiento, proyectando una estética que combina identidad y velocidad.
Su construcción incorpora un corte entallado y ergonómico, pensado para acompañar la exigencia del juego, mientras que las mangas celestes con puños blancos y los laterales en el mismo tono aportan claridad visual y equilibrio. La combinación de materiales asegura confort y libertad de movimiento en cada fase.
La camiseta away profundiza este mismo concepto desde una expresión más intensa, inspirada directamente de los matices y desplazamientos de la Aurora Austral. Las curvas, los degradés y las superposiciones recrean el flujo natural de estas luces en el cielo, generando una sensación de profundidad y movimiento constante. El resultado es una camiseta que no solo impacta desde lo visual, sino que simboliza la intensidad y evolución constante de estos equipos.
Las versiones fan de ambas camisetas, estarán disponibles a partir del 23 de abril en las principales tiendas deportivas del país y puntos de venta especializados en rugby.
Asimismo, podrán adquirirse a través de la tienda oficial de la Unión Argentina de Rugby