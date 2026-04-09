Los Pumitas, con 4 mendocinos, jugarán el Rugby Championship M20 en Sudáfrica

Los Pumitas, con 4 mendocinos en el plantel y uno en el staff de entrenadores, afrontarán la primera prueba exigente del 2026: el Rugby Championship M20.
Los Pumitas, con 4 mendocinos en el plantel y uno en el staff de entrenadores, afrontarán le edición 2026 del Rugby Championship M20
Los Pumitas, con 4 mendocinos en el plantel y uno en el staff de entrenadores, afrontarán la primera prueba exigente del 2026: el Rugby Championship M20.
Bautista Salinas, Federico Serpa (ambos de Los Tordos); Laureano Valle (Mendoza RC) y Germán Tello Fredes (Marista) serán parte del plantel de 31 jugadores que previo a partir rumbo a Sudáfrica realizarán una última concentración en Hindú Club del 17 al 20 de abril.
En el estadio Nelson Mandela Bay de Port Elizabeth, los juveniles argentinos se medirán con australianos, neozelandeses y sudafricanos en tres jornadas de competencia de todos contra todos. La primera fecha será el 27 de abril, la segunda el 3 de mayo y la última el 9 de mayo.
2024: Los Pumitas cosecharon un triunfo ante Australia en el debut (25-6), luego cayeron ante Nueva Zelanda (43-20) y en la última fecha cayeron ajustadamente (30-28) ante Sudáfrica.
2025: El equipo cayó en sus tres presentaciones, pero cerró el torneo con una gran actuación ante Australia que dejó sensaciones muy positivas al equipo que posteriormente conseguiría el tercer puesto en el Mundial de la categoría.
Fecha 1 – 27 de abril
Fecha 2 – 3 de mayo
Fecha 3 – 9 de mayo
*Los partidos están con horario argentino y serán televisados por ESPN y Disney Plus.
“Tenemos muy buenas expectativas para este Rugby Championship, con dos prioridades fundamentales. La primera es el desarrollo personal de los jugadores. Para muchos va a ser su primera experiencia en este nivel, y este torneo tiene que ser una experiencia que agregue valor en su desarrollo, no solamente para competir en esta instancia, sino que les pueda quedar a ellos a lo largo de toda su carrera”, explicó Eusebio Guiñazú quien secundará como entrenador a Nicolás Fernández Miranda, head coach del seleccionado nacional M20.
El mendocino, de larga experiencia como jugador en seleccionados nacionales, resaltó: “La segunda prioridad que tenemos es competir. Es una gran oportunidad jugar contra Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia para preparar al equipo con el fin último de obtener muy buenos resultados, pero que esos resultados provengan de la concientización y la naturalización de hábitos y una ética de trabajo que nos lleve a la obtención de esos resultados”.